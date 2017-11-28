هيثم عبد الفتاح: الغاء حدود الدولار إشارة على قوة وصلابة سوق الصرف

كتب – محمد سالماعتبر هيثم عبد الفتاح رئيس قطاع الخزانة وإدارة الأموال ببنك التنمية والعمال ، الغاء قيود سحب وايداع الدولار للواردات غير الأساسية بمثابة دليل على قوة وصلابة سوق الصرف المحلى وقدرته على تلبية الطلب على العملات الأجنبية من جانب الشركات العاملة فى مجال استيراد السلع غير الأساسية



كتب – محمد سالم

اعتبر هيثم عبد الفتاح رئيس قطاع الخزانة وإدارة الأموال ببنك التنمية والعمال ، الغاء قيود سحب وايداع الدولار للواردات غير الأساسية بمثابة دليل على قوة وصلابة سوق الصرف المحلى وقدرته على تلبية الطلب على العملات الأجنبية من جانب الشركات العاملة فى مجال استيراد السلع غير الأساسية

قال أن القرار يلغى آخر القيود المفروضة على تداول الدولار وبالتالى فان البنك المركزى يرسل إشارة الى السوق والمتعاملين انه ” لا توجد مشكلة فى تداول الكاش وأن سوق الصرف الرسمى قادر على تلبية كافة الإحتياجات”.

وأصدر البنك المركزى المصرى قرارا – اليوم الثلاثاء – بإلغاء حدود تداول الدولار لشركات استيراد السلع غير الأساسية التى كانت مقررة بـ 10 الاف دولار يوميا و 50 الف شهريا للسحب و 30 الف دولار شهريا للايداع

وحول إمكانية ان يسفر القرار عن ارتفاع الطلب وخلق ضغوط على سوق العملة ، أوضح أن الضغوط ستكون عند حدها الأدنى نظرا لقيام البنوك بتلبية الطلب بالفعل بالإضافة الى أن أسعار الصرف الحالية مرتفعة وتقف حائط صد أمام التوسع فى استيراد المنتجات غير الأساسية

ولفت “عبد الفتاح” الى أن القرار يجعل تداول السلع غير الأساسية أكثر سهولة وقد يؤدى لإنخفاض أسعارها فى الفترة المقبلة.

وأرجع رئيس قطاع الخزانة بالبنك الإرتفاع الطفيف فى سعر العملة الأمريكية خلال الأيام الماضية الى الأحداث الإرهابية فى العريش بالإضافة لقرب انتهاء العام وهى الفترة التى تشهد تحركات من جانب الشركات لإغلاق مراكزها المالية بالعملات الأجنبية وتكوين مخصصات والسعى لتدبير العملة اللازمة لتحويل أرباحها فيما يتعلق بفروع الشركات الأجنبية العاملة فى السوق المحلية.

وصعد سعر صرف الدولار بنحو 10 قروش منذ مطلع الأسبوع الماضى ليسجل 17.61 للشراء و 17.71 جنيها للبيع مقابل مستويات 17.51 و 17.62 للشراء والبيع الأحد قبل الماضى