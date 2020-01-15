هيثم طاهر عضوًا منتدبًا لـ«متلايف لتأمينات الحياة»

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تعيين هيثم طاهر عضوًا منتدبًا لشركة متلايف لتأمينات الحياة (مصر)، حيث سبق أن قرر مجلس إدارة الشركة بالإجماع الموافقة على تقلد هيثم مهام العضو المنتدب للشركة فور الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقد سبق أن تولّى السيد هيثم طاهر العديد من المناصب القيادية منذ انضمامه للشركة سنة 1999، حيث حقق نجاحات غير مسبوقة على صعيد التأمين الجماعي منذ توليه مسئولية إدارة هذا القطاع في عام 2013. وكان قد تولّى أيضًا منصب المدير المالي للشركة خلال الفترة من 2005 إلى 2013، فضلًا عن تقلده العديد من المناصب الإدارية خلال مسيرته الممتدة إلى ما يزيد على عشرين عامًا بالشركة.

وتتقلد حاليًّا السيدة إيلينا بوتاروفا منصب رئيس مجلس إدارة الشركة– غير تنفيذي- فضلًا عن توليها مسئوليات إقليمية لدى “متلايف” العالمية في دول المشرق العربي، وتحديدًا في لبنان والأردن.

الجدير بالذكر أنه تم تأسيس شركة متلايف لتأمينات الحياة في مصر عام 1997. وهي أول شركة تأمين على الحياة تدخل السوق المصرية ويكون مساهمًا رئيسيًّا فيها شركة عالمية متخصصة في تأمينات الحياة.

شركة متلايف العالمية من خلال فروعها والشركات التابعة لها، هي إحدى كبرى شركات التأمين على الحياة في العالم. تأسست متلايف في عام 1868، وهي شركة رائدة عالميًّا في مجال التأمين على الحياة ودفعات الحياة والتأمين الجماعي للموظفين وإدارة الأصول. تقدم متلايف خدماتها في أكثر من 40 بلدًا وتحوز متلايف على مواقع ريادية في أسواق الولايات المتحدة واليابان وأمريكا اللاتينية وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط.