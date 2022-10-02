هيثم طاهر العضو المنتدب للشركة في مصر: «متلايف» لتأمينات الحياة تخطط للتوسع فى نشاط التجزئة

تخطط شركة «متلايف» لتأمينات الحياة التوسع فى نشاط التجزئة من خلال قنوات التسويق المختلفة، سواء تحالفات التأمين المصرفى الحالية أو تعزيز كفاءة عمل الوكالات والوسطاء العاملين معها.

كشف هيثم طاهر، العضو المنتدب للشركة، أن هناك خطة للحفاظ على مكانتها فى نشاط التأمين الطبى وزيادة حصتها السوقية عبر الاعتماد على التكنولوجيا فى تحسين الخدمات المقدمة للعملاء.

وأضاف طاهر أن خطة التطوير التكنولوجى مستمرة بالشركة، ويتم استخدام الاكتتاب الآلى لتسريع عمليات الإصدار، وكذلك الاعتماد على العمليات الروبوتية، مما يساهم فى زيادة عدد ساعات العمل.

وإلى نص الحوار …

المال: ما هى استراتيجية الشركة خلال الثلاث سنوات المقبلة؟

طاهر: ترتكز استراتيجية تطوير الشركة خلال الثلاث سنوات المقبلة، على زيادة حصتها السوقية للحفاظ على ريادتها فى نشاط التأمين الطبى كونها من ضمن كبرى شركات تأمينات الحياة فى مصر، مرتكزة على عدة محاور أهمها التوسع فى القنوات التسويقية المتعددة بما يُسهم فى زيادة قاعدة عملاء الشركة، ونمو حجم أقساطها.

كما تعتزم الشركة، تحقيق خطتها من خلال تدعيم قطاع التجزئة (التأمين الفردي) من عبر التوسع فى نشاط التأمين المصرفى بهدف تعظيم حجم الإنتاج من خلال عدد أكبر من فروع البنوك الحاليين التى يتم تسويق المنتجات من خلالها، والاستمرار فى تعزيز كفاءة عمل الوكالات والوسطاء التأمين العاملين معنا.

وتشمل استراتيجية التطوير كذلك تدعيم القدرات المتوفرة فى مجال خدمة العملاء والمطالبات وتحديث وتنويع الشبكة الطبية، والاستمرار فى التركيز على تطوير وتحديث نظم الرقابة الداخلية للمخاطر، وتعزيز برامجها التدريبية لتضم سياسة مكافحة غسل الأموال.

ومن ضمن البرامج التدريبية أيضًا مكافحة الغش، سرية وخصوصية المعلومات، قواعد السلوك، والعمل على بناء واستقطاب كفاءات شابة من أجل زيادة قدرة وفاعلية الفريق الإنتاجى من خلال تدريب وتأهيل عناصر جديدة لاستهداف شرائح عملاء مختلفة.

المال: كم حجم أقساط الشركة بنهاية يونيو الماضى والمستهدف خلال العام المالى الحالي؟

طاهر: أظهرت البيانات المالية المدققة أن حجم أقساط متلايف المحققة خلال الفترة من يوليو 2021 حتى نهاية يونيو 2022 حوالى 4.99 مليار جنيه بنسبة نمو %22، كما بلغت قيمة المطالبات المدفوعة 2.8 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام المالى الماضى.

المال: كم حجم استثمارات الشركة بنهاية يونيو والمستهدف خلال العام الحالي؟

طاهر: يبلغ حجم استثمارات متلايف 9 مليارات جنيه بنهاية يونيو عام 2022.

المال: ما هى المنتجات الجديدة التى تستعد الشركة لإطلاقها؟

طاهر: تعتزم الشركة طرح منتج «رعاية» والذى يهدف إلى التأمين ضد الحوادث والطبى للأفراد، وننتظر موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية قبل إتاحته للعملاء.

هذا بالإضافة إلى البرنامج التأمينى الادخارى «سند» الذى يمثل إضافة لما تقدمه الشركة من منتجات تأمين ذات شق استثمارى، لما يتسم به من مرونة عالية فى خطط الاستثمار، ومبالغ التأمين بما يتناسب مع حاجة العملاء.

وتركز الشركة باستمرار على ابتكار منتجات جديدة مرنة تناسب مختلف احتياجات العملاء الأفراد أو الكيانات.

المال: كيف تستفيد الشركة من توافر جدول اكتوارى مصرى فى نشاط الحياة؟

طاهر: انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية، من إصدار أول جدول حياة إكتوارى مصرى، وبذلك تصبح مصر أول دولة عربية لديها جداول حياة خاصة بها تم إعداده بناء على بيانات الخبرة الفعلية للسوق المحلية.

وسيتم استخدام النسخة الأولى للجدول باعتبارها حد أدنى لأسس تسعير وثائق تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، وهو ما يجعل وثائق التأمين أكثر إتاحة لشريحة عريضة من المجتمع بما يضمن تغطية فئات جديدة من المواطنين.

كما سيساعد الجدول شركات التأمين على تطوير منتجاتها الحالية، وابتكار منتجات تأمينية جديدة فى ظل جدول حياة يعبر عن المعدلات الواقعية للوفاة والعجز.

المال: ما هى التحديات التى تواجه قطاع التأمين فى الفترة الحالية؟

طاهر: يواجه قطاع التأمين فى مصر عدة تحديات بدايةً من زيادة الوعى للمواطنين بأهمية التأمين كوسيلة لإدارة الأﺧﻄﺎر بهدف تعميق مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى.

كما يواجه القطاع تحديًا يتمثل فى ضرورة إقرار تشريعات منظمة لشركات التأمين تتيح لها استخدام أكبر وأوسع للتكنولوجيا وأدوات الرقمنة فى أنشطتها.

المال: كم حجم رأس المال المدفوع ؟

طاهر: يبلغ رأس المال المرخص به 300 مليون جنيه مصرى ورأس المال المدفوع 150 مليون جنيه مصرى.

المال: كم عدد الفروع الجغرافية وخطط التوسع الجغرافي؟

طاهر: تبلغ عدد فروع الشركة 11 فرعًا تغطى معظم أنحاء الجمهورية، وآخرها فرع جديد تم إفتتاحه بمحافظة سوهاج لخدمة عملائنا بالوجه القبلى.

كما نستمر فى تعزيز كفاءة عمل الوكالات ووسطاء التأمين الحصريين بالشركة.

المال: ما هى خطط توسع الشركة فى التأمين المصرفى وعدد التحالفات الحالية مع البنوك؟

طاهر: نستهدف التوسع فى نشاط التأمين المصفى بهدف تعظيم حجم الإنتاج من خلال عدد أكبر من فروع البنوك الحاليين التى يتم تسويق منتجاتنا من خلالها.

وحظيت الشركة بثقة شركاء عمل فى التأمين البنكى وهم مصرف أبو ظبى الإسلامى –مصر، وبنك المشرق، وبنك أبوظبى الأول لتمثل بذلك إضافة قوية لقناة التسويق المصرفى لدينا، والتى ستعمل جنبًا إلى جنب مع تعاقداتنا القائمة مع بنك الإسكندرية -ساو باولو، والبنك الأهلى الكويتى.

وتعتزم متلايف التعاقد مع بنوك جديدة فى المستقبل القريب.

المال: ما هى خطة التحول الرقمى للشركة؟

طاهر: نضع التحول الرقمى على رأس أولوياتها لتقديم خدمات ميسرة للعملاء وفى الوقت نفسه تماشيًا مع توجهات الدولة نحو رقمنة الخدمات والشمول المالى.

وفى سبيل ذلك نجحت الشركة فى توفير وسائل بديلة لدفع الأقساط كبطاقات الائتمان وبطاقات الخصم المباشر والتحويلات المصرفية والمحافظ الإلكترونية، وذلك لضمان تحويل عملائنا الحاليين الذين يدفعون نقدًا إلى تبنى وسائل غير نقدية وفعالة.

ولا تقتصر عمليات الرقمنة على المدفوعات فقط، بل تتضمن كذلك ميكنة خدماتنا بهدف زيادة القدرة والكفاءة وبالتالى تقليل التكلفة، علاوة على تحسين الخدمات المقدمة للعملاء.

وعلى سبيل المثالث تمت رقمنة جميع التطبيقات الخاصة ببرمجة خدمات التأمين البنكى عبر تصميم GSP وهو نظام التشغيل المستخدم من الشركة لدى شركائها من البنوك واستخدام الاكتتاب الإلكترونيauto underwriting وهذا يقلل بشكل جذرى الكثير من الوقت فى عملية إصدار الوثائق التأمينية.

كما نتطلع إلى استخدام تكنولوجيا العمليات الروبوتية (RPA) من أجل تحسين وتطوير النظم الإلكترونية الخاصة بها، عبر محاكاة وظائف الموارد البشرية، وهو ما يسمح بزيادة ساعات العمل ومساحة المكتب.

المال: ما سر تميز الشركة فى التأمين الطبي؟

طاهر: تعد الشركة من رواد نشاط التأمين الطبى فى مصر من خلال تقديم خدماتها لأكثر من 1500 عميل مؤسسى تغطى أكثر من مليون مشترك.

وجاءت هذه الصدارة طوال السنوات الماضية بفضل تميزها بالتعاقد مع شبكة واسعة من مقدمى خدمات الرعاية الصحية تشمل أكثر من 1200 مقدم خدمة يقدمون خدماتهم من خلال 3379 نقطة خدمية فى جميع أنحاء مصر.

وتقدم الشركة منتجات تأمينية متنوعة توفر الرعاية الصحية الشاملة لموظفى الشركات تقدم خصيصاً لكل شركة حسب احتياجاتها التأمينية.

المال: من أبرز معيدى التأمين الذين تتعاقد معهم الشركة؟

طاهر: تتعامل الشركة مع شركات إعادة التأمين الرائدة فى هذا المجال مثل «هانوفر رى» و«سويس رى» و«أفريكا رى» بجانب «أمريكان لايف أنشورانس كومبانى» و«أكسا رى فرنسا».

المال: كيف ترى أهمية شرم الشيخ السنوى للتأمين؟

طاهر: يعد ملتقى شرم راندفو من أهم مؤتمرات الملتقيات التأمين وإعادة التأمين فى المنطقة من حيث عدد المشاركين من الشركات المصرية والعربية والعالمية، حيث يعد محطة هامة للأسواق الخارجية يتم من خلالها توجيه الأنظار إلى مصر باعتبارها وجهة استثمارية مستقرة، ذلك بخلاف دور الملتقى فى تبادل الخبرات العالمية والإقليمية والوقوف على كل ما هو جديد فى صناعة التأمين، فضلًا عن دوره الهام فى بناء وتعزيز العلاقات.

وحرصت شركة متلايف لتأمينات الحياة، على رعاية ملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين، من منطلق إيمان الشركة بأهمية الحدث فى جمع أطراف صناعة التأمين فى مصر والأسواق الإقليمية والعالمية لمناقشة التحديات التى تواجه الصناعة، ومن ثم وضع حلول للتغلب عليها، وفى الوقت نفسه الاطلاع على أحدث الاتجاهات فى عالم التأمين مما يسهم فى تنمية الصناعة محليا ومن ثم تحقيق دورها فى التنمية الاقتصادية.

وتعقد النسخة الرابعة من ملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين، فى ظروف يواجه فيها العالم تحديات اقتصادية ومناخية بالغة الأهمية مما يتطلب من شركات التأمين ضرورة ابتكار وتطوير خدمات ومنتجات جديدة تحد من الخسائر الناجمة عن التغيرات المناخية، مما يتطلب ضرورة أن تواكب شركات التأمين هذه التغيرات، وفى الوقت نفسه إزكاء الوعى بضرورة التأمين ضد هذه المتغيرات.

المال: ما هى أبرز أنشطة وشراكات الشركة خلال 2022؟

طاهر: قمنا بعمل شراكات استراتيجية جديدة لتوسيع نطاق خدماتنا لعملائنا بالتوازى مع إطلاق منتجات جديدة تتناسب مع احتياجاتهم.

وتعد شراكتنا مع مجموعة مستشفيات كليوبترا وإطلاق كارت خصومات طبية «أمان العيلة» لوالدى عملاء الشركة داخل مجموعة مستشفيات كليوباترا، إيمانًا بأهمية توفير الرعاية الصحية المقدمة لكبار السن الذين لا يحظون بخدمات تأمينية أو رعاية صحية بخصومات كبرى.

كما يعد التعاون مع معامل «المختبر» فى تقديم الفحص المنزلى لعملائنا المؤمن عليهم من الشراكات الاستراتيجية الهامة.

وعلى صعيد مساعى الشركة فى تنمية الوعى بالثقافة المالية فقد أطلقت بودكاست «محسوبة صح» للتوعية بالصحة المالية، من خلال سلسلة حلقات مكتوبة بشكل احترافى وبسيط تقدم نصائح للعائلات والشباب للبدء فى التخطيط المالى، وتحديد أبرز الأهداف المالية الشخصية وأهميتها فى التشجيع على الادخار والاستثمار، بطرق صحيحة تساعد على تنمية مدخراتهم وتحقيق الأهداف المالية المختلفة.

يأتى إطلاق الشركة لأول بودكاست عن الصحة المالية على نحو يتماشى مع الرؤية الإستراتيجية للدولة، والتى تعمل على سد الفجوة المعرفية لدى الشباب وزيادة الذكاء فى التعاملات المالية فى السوق ككل.

واختارت الشركة هذه الطريقة فى توفير المعرفة والمعلومات للمجتمع من خلال المنصات الرقمية وعبر وسائل التواصل الاجتماعى، إيمانا منها بأهمية التحول الرقمى للوصول إلى أكبر عدد ممكن، وهى خطوة لن تأتى سوى بمواكبة أساليب حديثة من التواصل لنشر الوعى والثقافة المالية بين المصريين بشكل مختلف.

9 مليارات جنيه حجم المحفظة الاستثمارية نهاية العام المالى السابق

◗ تعظيم الاستفادة من التحالفات المصرفية الحالية

◗ تحقيق 4.9 مليار جنيه قيمة الأقساط بنهاية يونيو

◗ جدول الحياة المصري سيسهم فى ابتكار وثائق جديدة