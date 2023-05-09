هيثم طاهر: التحصيل الإلكتروني يدفع معدلات نمو أقساط التأمين على الحياة

برر هيثم طاهر، العضو المنتدب لشركة “متلايف لتأمينات الحياة” ارتفاع معدل نمو تأمينات الحياة مقارنة بتأمينات الممتلكات بسهولة وصول الشركات لعملائها عبر الوسائل الرقمية الحديثة، واستخدام التطبيقات الإلكترونية فضلاً عن الاعتماد على شركات الدفع الإلكتروني في تحصيل الأقساط وسداد المطالبات.

وأضاف طاهر أن التطور التكنولوجي دفع الشركات إلى تغيير خطط الوعى التأميني لترتكز على وسائل الديجيتال والتواصل الإجتماعى بديلا عن الإعلانات التقليدية وبطرق أكثر مرونة وتأثيرًا وأقل تكلفة.

وتوقع طاهر استمرار نحو معدل النمو لتأمينات الحياة مع توجه الشركات نحو استخدام الذكاء الاصطناعي والروبوت في عمليات الاكتتاب وتسوية المطالبات، موضحا أنه على سبيل المثال تسدد شركة متلايف نحو 400 ألف مطالبة بفرع الطبي من خلال برامج متطورة تعتمد على الذكاء الاصطناعي.