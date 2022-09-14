هيثم طاهر: أسعى لاستكمال استراتيجة اتحاد التأمين في الوصول إلى فئات جديدة

كشف هيثم طاهر نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة متلايف لتأمينات الحياة، أن اختياره نائبًا لرئيس الاتحاد المصرى للتأمين، يضع عليه مسئولية أكبر في تحقيق طموحات الأعضاء وفق الخطط والاستراتيجيات الموضوعة من قبل مجلس الإدارة والرامية إلى توفير التغطيات التأمينية المناسبة للفئات التي لم يصل إليها القطاع.

الاستفادة من التجارب الإقليمية في التحول الرقمي

وأوضح نائب رئيس الاتحاد المصري للتأمين أن الخطة تشمل الاستفادة من التجارب الإقليمية في مجال التحول الرقمي في السوق بما يخدم مصالح الشركات ويلبي متطلبات العملاء على نحو يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي.

وأشار طاهر إلى دور مجلس إدارة اتحاد التأمين خلال الفترة المقبلة في التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد صالح، لاسيما وأن الجميع يترقب إصدار قانون التأمين الموحد، والذي سيجمع لأمرة مرة كافة التشريعات المنظمة للقطاع في إطار قانوني واحد.

هيثم طاهر

والجدير بالذكر أن هيثم طاهر هو العضو المنتدب لـشركة متلايف لتأمينات الحياة، وقد انضم إلى الشركة فى عام 1999، وتدرج في المناصب قبل أن يسند إليه مسئولية إدارة قطاع التأمين الجماعي والتي حقق فيها نجاحات كبيرة، تولى على إثرها منصب نائب الرئيس التنفيذي للشركة عام 2018، وفي العام التالي تقلد منصب عضو مجلس الإدارة المنتدب، ويشغل هيثم حالياً منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة.

وكانت الجمعية العامة العادية للاتحاد المصري للتأمين، قد وافقت باجتماعها المنعقد يوم الإثنين الماضى، على اختيار هيثم طاهر نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة متلايف لتأمينات الحياة، نائبًا لرئيس مجلس إدارة الإتحاد المصري للتأمين وذلك بعد خلو المنصب بسبب استقالة النائب السابق، يأتي ذلك بعد عام من فوز طاهر بعضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين عن طريق الانتخابات.

نبذة عن شركة متلايف لتأمينات الحياة

تأسست شركة متلايف لتأـمينتات الحياة (الشركة الفرعونية الأمريكية لتأمينات الحياة – متلايف أليكو سابقًا) في مصر عام 1997 وهي أول شركة تأمين على الحياة تدخل السوق المصري بمساهمة كبيرة من شركة دولية للتأمين على الحياة.

وخلال أكثر من 25 عامًا، أثبتت إنجازات الشركة في السوق المصرية قدرتها على تقديم وتوزيع خطط وخدمات التأمين على الحياة والتأمين ضد الحوادث والتأمين الصحي والتخطيط للتقاعد وحلول إدارة الثروات لأكثر من مليون عميل.