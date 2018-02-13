هيثم شاكر ينتهي من إحنا افترقنا في ألبومه الجديد

أحمد حمديانتهى النجم هيثم شاكر من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "احنا افترقنا" من ألبومه الغنائي الجديد الأيام الماضية في أحد الاستوديوهات بالقاهرة.وتعاون في الاغنية الجديدة مع الملحن شادي حسن والموزع الموسيقى أحمد رجب والشاعر رمضان محمد.وتتميز الأغنية بطابع درامي مثل الاغنيات التي قدمها سابقا في ا

أحمد حمدي

انتهى النجم هيثم شاكر من تسجيل أغنية جديدة بعنوان “احنا افترقنا” من ألبومه الغنائي الجديد الأيام الماضية في أحد الاستوديوهات بالقاهرة.

وتعاون في الاغنية الجديدة مع الملحن شادي حسن والموزع الموسيقى أحمد رجب والشاعر رمضان محمد.

وتتميز الأغنية بطابع درامي مثل الاغنيات التي قدمها سابقا في البوماته الغنائية السابقة مثل زي بعض وغيرها.

وتم تصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب أيضا في لبنان تحت إدارة المخرج ياسر سامي ليتم عرضها على القنوات الفضائية في العام الجديد 2018 .

من ناحية أخرى يقوم هيثم شاكر باختيار باقي أغنيات ألبومه الجديد حاليا ليكون جاهزا للطرح في موسم شم النسيم على أقصى تقدير.