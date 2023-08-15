هيثم شاكر يطرح أغنيته الجديدة «رنة خلخال» (فيديو)

طرح المطرب هيثم شاكر أغنيته الجديدة ” رنة خلخال” بمنصة ” يوتيوب” ، وتعاون فيها مع الشاعر الغنائي ايهاب عبد العظيم والملحن كريم محسن وتوزيع موسيقي الهامي دهيمة وأحمد حسام .

وطرح مؤخرًا النجم هيثم شاكر، أحدث أغانيه المصورة على طريقة الفيديو كليب والتي تحمل اسم “حكايتنا كملت” وهى من كلمات تامر حسين وألحان محمد الصاوى وتوزيع شريف مكاوى، وتحمل طابع الأغانى الرومانسية.

طرح النجم هيثم شاكر أحدث أغنيته الجديدة على يوتيوب، والتي تحمل اسم “رنة خلخال” من كلمات إيهاب عبد العظيم، وألحان كريم محسن وتوزيع إلهامى دهيمة وأحمد حسام.