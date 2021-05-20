هيثم شاكر وطارق الشيخ يطرحان أغنيات سنجيل.. موسيقيون : أغنيات شبه بعضها فنيًّا

قرر بعض المطربين طرح أغنيات سنجيل جديدة بعد انقضاء عيد الفطر، أبرزهم المطرب هيثم شاكر الذي قام بطرح أغنية جديدة بعنوان “واقف على تكة”، الأغنية من كلمات أحمد حسن راءول، توزيع وسام عبد المنعم، ألحان أحمد زعيم. كما طرح المطرب الشعبي طارق الشيخ أغنية جديدة بعنوان “بسعر السوق” التى قدمها “ديو” مع المطرب أحمد موزة، وحققت نجاحًا جيدًا، واقتربت من تحقيق 2 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

كما يستعد مطربون آخرون لطرح أغنيات جديدة خلال الفترة المقبلة للجمهور.

أحمد الناصر : معظم الأغنيات أصبحت شبه بعضها.. والتكلفة الإنتاجية عالية للمطربين

قال الملحّن أحمد الناصر للمال إنه للأسف معظم الأغنيات التي يتم طرحها منذ فترة في السوق شبه بعضها من حيث الألحان والتوزيعات الموسيقية ولا جديد فنيًّا أو موسيقيًّا فيها.

ولفت إلى أن أغنيات السنجيل أصبحت قليلة جدًّا لأن التكلفة الإنتاجية أصبحت باهظة للأغنية ولا تحقق مردودًا ماديًّا كبيرًا للمطربين أو النجوم، بالإضافة إلى أن مود الجمهور ليس جيدًا، هذه الفترة؛ بسبب وباء كورونا.

واستطرد قائلًا إن الأغنيات أصبحت أيضًا شبه بعضها، حتى المطربون أصبحوا يقلدون بعضهم، لدرجة أننا في شهر رمضان الماضي استمعنا لأغنيات شبه بعضها تمامًا باستثناء أغنية محمود العسيلي ومدحت صالح لصالح بنك مصر، حيث يحرص العسيلي، كل موسم رمضاني، على تقديم حالة غنائية مختلفة،

وكذلك أغنية عمرو دياب “بادية” التي قدمها مع الملحن عزيز الشافعي رائعة، وأغنية راغب علامة أيضًا التي قدمها في رمضان الماضي، لكن هناك مطربين قدموا أغنيتين في الشهر الكريم وشبه بعضهما تمامًا وذلك كان شيئًا غريبًا جدًّا.

وأوضح أننا نعيش فترة حاليًّا شبيهة بتلك التي ظهر فيها حميد الشاعري فكانت الأغنيات وقتها شبه بعضها تمامًا حتى قام الشاعري بتطوير موسيقاه وأغنياته وتغيرت الأمور فيما بعد، فنتمنى أن يحدث تغير وتطور في الأغنيات، الفترة المقبلة، لكثير من المطربين.

رمضان محمد : أغنية هيثم شاكر مميزة وحاول تقديم مدرسة حسين الجسمي فيها

ويرى الشاعر الغنائي رمضان محمد أن أغنية هيثم شاكر مميزة “واقف على تكة” رغم أن ملحنها أحد الأشخاص الذين ضلوا طريقهم الفني من الغناء للتلحين وهو أحمد زعيم.

ويضيف أن أجمل ما في أغنية هيثم شاكر الجديدة صوته وأداؤه في غنائها، لافتًا إلى أن فريق عملها حاول تقديم أغنية مشابهة لمدرسة أغنيات ستة الصبح وبالبنط العريض اللتين حقق بهما المطرب حسين الجسمي نجاحات كبيرة.

وأشار إلى أن توقيت طرح هذه الأغنية صحيح لأنهم لو لم يفعلوا ذلك لأن هناك استسلامًا تامًّا لظروف فيروس كورونا الصعبة التي نعيشها حاليًّا، منوهًا بأن أي مطرب يقوم بطرح أغنية جديدة، هذه الفترة، يملك جرأة كبيرة، ولا سيما في الأوضاع التي نعيشها بسبب هذا الوباء.