هيثم شاكر وشيبة وشاكوش.. مطربون يخوضون ماراثون رمضان 2020

يخوض كل من المطرب الشعبي أحمد شيبة السباق الرمضاني لأول مرة بمسلسل "ولاد إمبابة" ، ومعه المطرب الشعبي "مطرب المهرجانات" حسن شاكوش في نفس العمل.

يخوض ماراثون رمضان 2020 بعض المطربين العاطفيين والشعبيين أيضا لأول مرة، مثل هيثم شاكر بمسلسل “حب عمري” وتشاركه فيه الفنانة منة فضالي.

كما يخوض كل من المطرب الشعبي أحمد شيبة السباق الرمضاني لأول مرة بمسلسل “ولاد إمبابة” ، ومعه المطرب الشعبي “مطرب المهرجانات” حسن شاكوش في نفس العمل.

كما تعود الفنانة هيفاء وهبي ايضا بمسلسل “أسود فاتح” ويشاركها فيه أحمد فهمي وشريف سلامة.

وليد يوسف : من حق أي فنان المغامرة وإثبات نفسه حتى يشعر بتواجده

قال السيناريست وليد يوسف إن السباق الرمضاني منذ سنوات كان يضم 70 مسلسلا تقريبا، ويكون فيه 5 مسلسلات مميزة وباقي الأعمال الدرامية يركز معها الجمهور بعد العرض الرمضاني الأول.

وأشار إلى أن هؤلاء المطربين يسعون للظهور والتواجد في موسم درامي قوي في شهر رمضان ، لافتا إلى أن هذه التجارب حتى لو كانت مغامرة كبيرة بالنسبة لهم فلن يشعروا بالنجاح إلا بهذه المغامرة .

وأوضح يوسف أن من حق أي فنان ان يقوم بتجربة فنية فيها نوعا من التحد والمغامرة مثل أحمد شيبة وهيثم شاكر، مثلما فعل الفنان محمد رمضان سابقا بخوضه تجربة مسلسل ابن حلال في موسم درامي ساخن فيه نجوم كبار مثل عادل إمام ويحى الفخراني وغيرهم، وبرغم ترديد الكثيرين ان ذلك مغامرة كبيرة لكن استطاع ان يحقق نجاحا كبيرا .

سمير الجمل : يسعى للظهور طالما وجد منتجا يقدم له فرصة جيدة

بينما يرى الناقد سمير الجمل ان المطرب لن يمانع في خوض تجربة التمثيل حتى لو لم يكن متمكنا منها ، لأنه وجد منتجا يقدم له هذه الفرصة للظهور كبطل في عمل درامي حتى لو كان في ظل منافسة قوية في شهر رمضان.

وتابع أن الأهم ما الذي سيقدمه هذا المطرب للجمهور في المسلسل، سواء كان أحمد شيبة أو هيثم شاكر أو غيرهم لأنه يمكن ان يقدم مسلسلا ولايحس به الجمهور من الأساس .

ولفت أيضا إلى أن تامر حسني لولا خفة دمه في التمثيل لما كان حقق نجاحا فيه ، لأن أعماله التي قدمها ليست لها قيمة فنية حقيقية .

عصام شعبان مايقومون به مغامرة فنية ولن تعرض مسلسلاتهم على قنوات كبيرة

بينما قال المنتج عصام شعبان أن ما يقوم به هؤلاء المطربين يعتبر مغامرة فنية كبيرة، لأن لديهم نجاحات في الغناء سواء سكان مطرب عاطفي مثل هيثم شاكر أو مطرب شعبي مثل أحمد شيبة، لذلك قد يكون خوضهم تجربة في التمثيل لأول مرة لا تحقق نجاحا يضيف لهم.

وتابع أن مطرب مثل حمادة هلال له نجاحات في السينما، أي أنه مؤهل في التمثيل وقدم مسلسلات عديدة ، لكن هيثم شاكر وشيبة وشاكوش ليسوا مؤهلين مثله في التمثيل .

وأشار شعبان إلى أن مسلسلات هيثم شاكر وشاكوش وشيبة بدرجة كبيرة لن تعرض على القنوات الكبيرة في موسم شهر رمضان القادم.