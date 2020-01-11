هيثم بن طارق آل سعيد.. تعرف على سلطان عمان الجديد

شغل السلطان الجديد العديد من المناصب في وزارة الخارجية ومنها الأمين العام

بعد إعلان ديوان البلاط السلطاني العماني صباح اليوم، وفاة سلطان عُمان قابوس بن سعيد، عن عمر يناهز 79 عامًا، دون تحديد خليفة له، حيث لايوجد له أبناء ذكور، أوكل مجلس العائلة المالكة مجلس الدفاع بفتح الوصية وفقا لما نصت عليه المادة السادسة من النظام الأساسي للدولة، واتخاذ الإجراءات لتثبيت من أوصى به جلالة السلطان بالتنسيق مع مجلس العائلة المالكة.

واجتمع مجلس الدفاع للسلطنة في حضور أفراد العائلة المالكة، وقرأ المجلس رسالة السلطان الراحل بشكل مباشر أمامهم كشهود على الإجراءات ليعلن أن قابوس قد اختار هيثم بن طارق آل سعيد سلطانا للبلاد.

لكن من هو سلطان عُمان الجديد؟

هيثم بن طارق آل سعيد هو ابن عم السلطان الراحل قابوس، من مواليد عام 1954.

وتولى السلطان هيثم العديد من المناصب في عُمان، فسبق وكان رئيس اللجنة الرئيسية للرؤية المستقبلية “عمان 2040” ثم وزيرا للتراث والثقافة منذ فبراير 2002.

كما شغل العديد من المناصب في وزارة الخارجية ومنها الأمين العام، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية ووزير مفوض.

وتولى أيضا رئاسة الاتحاد العُماني لكرة القدم بين عامي 1983 و1986، وترأس اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأسيوية الشاطئية الثانية التي أقيمت في مسقط 2010.

عمل فى بعض الأحيان كمبعوث خاص لجلالة السلطان قابوس بن سعيد، خلال عمله في وزارة الخارجية.

كما ترأس كل من المجالس الفخرى لجمعية رعاية الأطفال المعاقين، وجمعية الصداقة العمانية اليابانية.

وكان ديوان البلاط السلطاني قد أعلن صباح اليوم، وفاة سلطان عُمان قابوس بن سعيد، عن عمر يناهز 79 عامًا، دون تحديد خليفة له، حيث لايوجد له أبناء ذكور.

وحكم السلطان قابوس، سلطنة عُمان منذ توليه السلطة عام 1970، ويقول النظام الأساسي لسلطنة عُمان الذي تم وضعه عام 1996 إن الأسرة الحاكمة تختار خلفا له خلال 3 أيام من خلو العرش.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد قدم التعازي للشعب العماني، في وفاة السلطان قابوس بن سعيد، موضحا أنه كان دوما داعماً للقضايا العربية والإسلامية في شتى المواقف.

وأضاف السيسي في تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة تويتر: “‏بمزيد من الحزن والأسى أتقدم بخالص التعازي للأمة العربية والشعب العماني الشقيق في وفاة المغفور له جلالة السلطان قابوس بن سعيد”.

وتابع: “كان داعماً دائماً للقضايا العربية والإسلامية في شتى المواقف، ورائداً لنهضة سلطنة عمان الشقيقة أدخله الله فسيح جناته وألهم أسرته الصبر والسلوان”.

أيضا قدم ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التعازي للشعب العُماني في وفاة السلطان قابوس بن سعيد.

وفي تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر، قال الشيخ محمد بن زايد: “فقدت عُمان الشقيقة والأمتان العربية والإسلامية قائدا حكيما، وقامة تاريخية كبيرة، رحم الله السلطان قابوس، رحل عنا أخا عزيزا ورفيق درب الشيخ زايد، تقاسما بحكمتهما وإخلاصهما النهوض بشعبيهما وخدمة وطنيهما، نعزي أسرته الكريمة وشعبه، ونسأل الله ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته”.