هيثم المعايرجي: البنك العربي الأفريقي بدأ رحلته في العالم الرقمي منذ عامين‎

قال هيثم المعايرجي، مساعد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لعمليات المجموعة والتحول البنكي بالبنك العربي الأفريقي، إن البنك بدأ رحلته في العالم الرقمي منذ عامين، ليس فقط فيما يخص مجال التطور التكنولوجي والمعلوماتي، ولكن أيضا فيما يتعلق بتوفير ماكينات الصراف الآلي.

وأضاف، خلال كلمته في مؤتمر seamless، أن البنك يحاول العمل على تقديم خدمات كثيره لخدمة العملاء بالتعاون مع شركات التكنولوجية المالية.

وأشار إلى أن هناك فجوة في القدرات والكوادر في مجال التكنولوجية المالية، ولكن تعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على توفير مبادرات لدعم الشباب في المجال التكنولوجي والرقمي.