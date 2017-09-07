هيتاشي تعلن الفائزين بجوائز التحول الرقمي‎

المال - خاص أعلنت شركة "هيتاشي داتا سيستمز" التابعة والمملوكة بالكامل من قبل شركة هيتاشي المحدودة -المسجلة في بورصة طوكيو تحت الرمز: 6501- عن المتأهلين للفوز بجائزة التحول الرقمي، المقرر الإعلان عنها خلال فعاليات المؤتمر السنوي الأول للمستخدم «نكست 2017»، الحدث الأبرز على مستوى الثورة ا

المال – خاص

أعلنت شركة “هيتاشي داتا سيستمز” التابعة والمملوكة بالكامل من قبل شركة هيتاشي المحدودة -المسجلة في بورصة طوكيو تحت الرمز: 6501- عن المتأهلين للفوز بجائزة التحول الرقمي، المقرر الإعلان عنها خلال فعاليات المؤتمر السنوي الأول للمستخدم «نكست 2017»، الحدث الأبرز على مستوى الثورة الرقمية الذي ينظم خلال الفترة بين 18-21 سبتمبر 2017، في فندق ماندالاي باي بلاس فيغاس في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتكرم الجائزة في عامها الأول الشركات الرائدة التي تمكنت من تحويل أعمالها، والارتقاء بها بطرق جديدة ومبتكرة بدعم من حلول مجموعة هيتاشي.

وتم اختيار الفائزين الخمسة والمكرمين الأربعة استناداً إلى عدد من الفوائد والمزايا الكبيرة التي حققوها من خلال تسريع عملية تحويل الأعمال، والارتقاء بتجربة المستخدمين، وابتكار حلول البيانات، وتمكين إنترنت الأشياء.

يذكر أن سي بي إف إل إنرجيا، قررت مع وجود أكثر من تسعة ملايين مستهلك للكهرباء متصلين بتسعة شركات توزيع، التحول إلى شبكة “هيتاشي” العالمية الذكية، ومع انتشار الأتمتة عبر شبكاتها، كان عليها تسريع قاعدة بياناتهم الهامة لتواكب ضخامة التحديات الفنية والأعمال، وقد ساعدتها “هيتاشي” على ضمان تقديم مستوى عال من الخدمات والأمان لعملائها.

وتعمل كرتين على جعل عمليات الحرم الجامعي أكثر ذكاءً وإدخال الابتكار إلى غرب أستراليا مع الأبحاث القائمة على البيانات، ومن خلال تحليل تحركات الأشخاص داخل وخارج القاعات الدراسية وربط مجموعات البيانات، بإمكان الجامعة تحسين استخدام المبنى، واحتياجات السعة والجداول الزمنية، كما يمكنها من خلال تشاركها في ابتكار الحلول مع هيتاشي استخدام البيانات بأقل التكاليف، وتحسين نسبة الاحتفاظ بالطلاب وخلق تجارب تعليمية أكثر فعالية معاصرة.