«هيتاشي إيه بي بي» توقع عقد صيانة لمشروع طاقة الرياح رأس غارب

أعلنت شركة هيتاشي إيه بي بي باور عن توليها القيام بأعمال الصيانة الشاملة لوصلة شبكة 220/33 كيلوفولت بمحطة رأس غارب بخليج السويس بمحطة طاقة الرياح ، والمملوكة لشركة أوراسكوم للإنشاءات، بالمشاركة مع شركتي “إنجي أفريقيا” و”تويوتا تسوشو”.

واعلنت شركة هيتاشي أن رفع كفاءة تلك المحطة الصديقة للبيئة والتي تصل طاقتها التصميمية إلى 262.5 ميجاوات باستخدام 125 توربيناً، ستتمكن مصر من الاستغلال الأمثل لإمكاناتها الهائلة من طاقة الرياح، والتي تمتاز بقوتها واستقرارها عن الدول المجاورة، وتحويلها إلى طاقة كهربائية نظيفة ومتجددة ينعم بها 500 ألف منزل مصري. محطة لطاقة الرياح



قال المهند محمد الحسيني العضو المنتدب لشركة هيتاشي ايه بي بي مصر وشمال أفريقيا، أن المشروع يساهم في تقديم الحلول المستدامة المواكبة لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، خاصة الهدف السابع منها والمعني بزيادة تأمين الوصول لمصادر طاقة عصرية ومتجددة وموثوقة وبأفضل الأسعار تنافسية.”

وأضاف أن الشركة تقدم حزمة مختارة من عقود الخدمات المصممة خصيصًا لتلبية متطلبات عملائنا بقطاع طاقة الرياح؛ لتتضمن تلك الخدمات: توريد قطع الغيار، وتوفير الصيانة الوقائية، والاستجابة الفورية وتقديم الدعم عن بُعد على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، فضلاً عن توفير خدمات التدريب.

وأوضح أن الشركة وقعت عقود الخدمات بمساعدة الخبراء العالميين، يتم تكوين صورة شاملة حول التركيبات وتوقعات العملاء بعمل مسح تفصيلي للموقع لخفض تكاليف دورة الحياة وتعظيم الاستفادة من الأصول وذلك لحماية الاستثمار وضمان تقديم الخدمات أفضل وقت وبحرفية عالية.

وأشار إلى أن الصيانة تعد من أهم عناصر النجاح لمحطات طاقة الرياح، وذلك لمساهمتها في تقليص احتمالات الأعطال، وإطالة عمر الأصول، وخفض التكاليف التشغيلية.

كما يتم تطوير جداول الصيانة التنبؤية من خلال تقييم المعلومات الناتجة عن أنظمة المفاتيح الذكية الخاصة بشركة هيتاشي إيه بي بي باور جريدز، إضافة إلى أنظمة المراقبة والتحكم الموجودة بالمحطة.

وأكد أن ضمان الأداء الأمثل لمحطة رأس غارب لهو أمر ضروري، حيث يعد المشروع جزءًا حيوياً ضمن مساعي مصر الطموحة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة؛ وذلك بتعظيم الاستثمار في قطاع الكهرباء وتنويع مصادر الطاقة، ليتحقق ذلك بإضافة حوالي 7 جيجاوات من طاقة الرياح النظيفة بحلول عام 2022.