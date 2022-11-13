«هيتاشي إنرجي» تستعرض حلولها بمجال الاستدامة خلال قمة المناخ «Cop27»

قال “كلاوديو فاشين”، الرئيس التنفيذي العالمي لشركة “هيتاشي إنرجي”، العاملة في أسواق وتقنيات حلول نقل وتوزيع الكهرباء وأتمتة شبكات الطاقة، أن الطاقة الكهربائية الركيزة ستشكل الأساسية لنظام الطاقة بأكمله، كما أن الحاجة الملحة للتحول في مجال الطاقة تستدعي منا التعاون والابتكار عبر أصحاب المصلحة والقطاعات”.

واشار فاشين على هامش مشاركة الشركة في قمة المناخ في شرم الشيخ بمصر، أن هيتاشي إنرجي تحتل مركز الريادة في ابتكار التقنيات الرقمية ومنصات الطاقة التي تساعد العملاء في التغلّب على التعقيد، وزيادة الكفاءة وتسريع وتيرة الانتقال نحو مستقبل خال من الانبعاثات الكربونية للطاقة، مع العمل في ذات الوقت على استبدال الأنظمة القديمة بحلول تعتمد أحدث التقنيات التنبؤية.

فاشين

وأوضح انه تم تصميم حلولنا وفقاً لأعلى المعايير على صعيد السلامة والموثوقية والمرونة وقابلية الصيانة، فضلاً عن قدرتها على تحمّل الظروف المناخية القاسية”.

وأكد أن شركة “هيتاشي إنرجي” تحرز تقدماً جيداً من خلال عروض محفظتها التي تعمل على تعزيز نظام الطاقة وتوسيعه وتطويره دعماً للعملاء والشركاء عبر دورة الحياة بأكملها لتمكين نظام طاقة يتسم بالاستدامة والمرونة والأمان، مضيفاً أن الشركة تتمتع بمكانة قوية تؤهلها لتسريع تبني الطاقة الكهربائية المتنامية في قطاعات النقل والصناعة والبناء من خلال خطة النمو طويلة المدى لشركة هيتاشي إنرجي للعام 2030.

وأضاف أن “هيتاشي إنرجي” عملت على ابتكار العديد من التقنيات اللازمة لتطوير مستقبل مستدام للجميع في مجال الطاقة، ونحن ملتزمون بمواصلة دفع حدود الابتكار. حيث تتواءم خطة الاستدامة للشركة مع طموحها للوصول إلى مستقبل خال من الانبعاثات الصفرية، الأمر الذي يشكل جزءاً أساسياً من استراتيجينا للنمو ونجاحنا على المدى البعيد”.

ولفت إلى أن “هيتاشي إنرجي” أطلقت العديد من الحلول والتقنيات والمبادرات، بما في ذلك حل تعزيز نظام الطاقة باستخدام تقنية التيار المباشر عالي الجهد “HVDC” لتكامل وترابط مصادر الطاقة المتجددة بين البلدان والقارات، إلى جانب إطلاق محفظة EconiQ ذات الكفاءة البيئية ومحولات الطاقة عالية الجهد، وتقديم الاستشارات، بهدف المساهمة في تحقيق النمو الهادف المتمثل بـ”تطوير مستقبل مستدام للجميع في مجال الطاقة”.

بالإضافة إلى ذلك، تسعى الشركة إلى توسيع نطاق الحلول والخدمات الرقمية التي تمكّن من خفض الكربون. كما تعمل أيضاً على تطوير منظومة الطاقة من خلال الشراكات ونماذج الأعمال الجديدة، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من خطة هيتاشي إنرجي للعام 2030″.

وأشار أن “هيتاشي إنرجي” أطلقت خطتها الاستراتيجية الجديدة “الاستدامة 2030″، للتأكيد على التزامها تجاه مستقبل الطاقة المستدامة، حيث تسلط الشركة، خلال مشاركتها في أعمال القمة العالمية للمناخ “كوب 27” المنعقدة في منتجع شرم الشيخ المصري، الضوء على مجموعتها من الحلول الكهربائية التي تدعم الركائز الأربع الرئيسة المتمثلة في كل من الكوكب والناس والسلام والشراكاتظ

وأضاف: “تستمد استراتيجية الاستدامة لدينا الإلهام من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)، والتي ترتبط ركائزها الأساسية الاستراتيجية بأهداف الأعمال التجارية، مما يساهم في تكوين قيم اجتماعية وبيئية واقتصادية”. وختم بقوله: “إن تحدي تحقيق صافي صفر إنبعاثات هو تحدٍ عالمي ويتعين العمل على تذليله الآن، من خلال الابتكار والتعاون عبر البلدان والصناعات والمجتمعات.