«هيتاشي إنرجي» تزود أول مصنع للهيدروجين الأخضر في العالم بنظام كهربائي لتسخين الصلب

أعلنت شركة هيتاشي إنرجي بتسليم محطة الطاقة (E-House) لشركة أوفاكو Ovako، الشركة الأوروبية العاملة في مجال تصنيع الصلب وواحدة من أكبر شركات إعادة تدوير الصلب في بلدان الشمال الأوروبي (البلدان النوردية)، من أجل توصيل التيار الكهربائي لمحلل ذو قدرة تصل إلى 20 ميجاوات في هوفورس، السويد.

ويعد هذا المصنع هو الأول في العالم لتسخين الصلب بالهيدروجين قبل درفلته، حيث يتم استخدام الهيدروجين لتزويد الشاحنات التي تعمل بخلايا الوقود، على أن يتم استخدام الحرارة الزائدة من المصنع في التدفئة المركزية.

وتحظى المبادرة أيضًا بدعم من وكالة الطاقة السويدية بهدف ترسيخ استخدام الهيدروجين الأخضر على نطاق صناعي، وزيادة المعرفة حول إمكانيات الوقود وتحقيق إنتاج فعال من حيث التكلفة.

قامت شركة هيتاشي إنرجي بتزويد حل الشبكة إلى المكدس المعياري والمبني في المصنع بمكونات رئيسية مثل المحولات والمقومات ومعدات التحكم ذات الصلة ووصلات التيار العالي المطلوبة من أجل تحويل التيار المتردد من شبكة التوزيع إلى تيار مباشر يستخدم في المحلل الكهربائي.

واضافت هيتاشي انها تسعي مع أوفاكو في رحلة النهوض بصناعة الصلب المستدامة. ويمثل هذا المشروع علامة فارقة لقدرته على تقليل الانبعاثات العالمية بشكل كبير، حيث تستمر الرحلة في السويد والعالم معًا.”

وأضافت نلتزم بمواصلة دفع حدود الابتكار من خلال تقديم خدمات استشارية وتقنيات رائدة لتسريع تحول الطاقة، كما أن حلولنا لقطاع الهيدروجين تدعم توليد طاقة نظيفة تتسم بالكفاءة والموثوقية.”

وسيساهم مصنع الهيدروجين في تعزيز مكانة السويد في مجال الابتكارات المستدامة، فهناك طلبًا متزايدًا على الصلب المحايد كربونيًا، والذي نحتل مكانة رائدة في إنتاجه، كما أن هناك اهتمامًأ كبيرًا بهذه الأنواع من الحلول الجديدة داخل الصناعة.

وتركز شركة هيتاشي إنرجي اهتماماتها على تطوير المنتجات والحلول والخدمات المبتكرة التي من شأنها أن تدعم التحول إلى الطاقة النظيفة لكل من العملاء والشركاء، بما يتضمن طرقًا لتسخير الهيدروجين الأخضر من أجل مستقبل خالٍ من الكربون.

ويعد الهيدروجين الأخضر مكونًا جديدًا ومكملًا في مجال الكهربة. وبفضل خبرتها الواسعة في مجال توصيل الشبكات وحلول جودة الطاقة، يمكن للشركة أن تضيف قيمة كبيرة عن طريق تطوير تقنيات رائدة تساهم في تحقيق التكامل بين مصادر الطاقة المتجددة وجودة الطاقة العالية وشبكات طاقة تتسم بالموثوقة والمرونة.