«هيتاشى إنرجى» تخطط لزيادة صادراتها إلى 1700 محول كهربائى فى 2023

تخطط شركة هيتاشى إنرجى العاملة فى مجال إنتاج المحولات وحلول الطاقة لتصدير نحو 1700 محول كهربائى خلال 2023، وذلك ضمن خطتها الاستثمارية التوسعية فى العام المقبل.

وكشف المهندس محمد الحسينى الرئيس التنفيذى للشركة فى مصر وشمال إفريقيا، أن الشركة تستهدف زيادة حجم صادراتها خلال العام المقبل لتلبية احتياجات السوق الإفريقية من المحولات ومنتجات الشركة.

وتمتلك هيتاشى إنرجى مصنعين فى مصر الأول على مساحة 26 ألف متر مربع، ويقوم بإنتاج المحولات الكهربائية بمختلف الجهد بداية من الجهد المنخفض وحتى الفائق، إضافة إلى مصنع آخر على مساحة 2500 متر مربع لإنتاج وتجميع أنواع أخرى من المنتجات الكهربائية ومنها مستلزمات الضغط العالى.

وأضاف الحسينى فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الشركة تصدر حاليا نحو 1500 محول سنويا ما يعادل حوالى %20 من الطاقة الإنتاجية لهيتاشى انرجى وتسعى لزيادتها الى %30 خلال العام المقبل.

وأوضح أن الشركة تدرس زيادة الطاقة الإنتاجية لمصانعها، خاصة المحولات والبالغ إجمالى طاقتها الإنتاجية حوالى 6000 محول سنويا بمختلف أنواعه، لافتا إلى أنه لم يتم الانتهاء من تلك الدراسات ولا معرفة حجم الطاقة المرتقب زيادتها ولكن يتم دراسة السوق المصرية حاليا، وحجم الطلب محليا وإفريقيا فى ظل الاستثمارات والمشروعات الضخمة التى تنفذها مصر وعدة دول إفريقية وعربية.

وأشار إلى أن الشركة تصدر لنحو 30 دولة إفريقية وعربية عبر مصانعها فى مصر وتسعى لاقتحام مزيد من الأسواق وزيادة حجم صادراتها خلال الفترة المقبلة فى ظل الطلب المتنامى على منتجاتها.

وقال الحسينى إن الشركة تشارك فى عدد من المشروعات القومية داخل السوق المصرية أبرزها العاصمة الإدارية، وشرق العوينات، موضحا أنه لا نية للمشاركة فى تدشين محطة الضبعة النووية على ساحل البحر المتوسط.

وأكد الرئيس التنفيذى لـ«هيتاشى إنرجي»، أن الشركة تشارك فى قمة المناخ cop27 والمقامة بمدينة شرم الشيخ لعرض رؤيتها حوال التغير المناخى والعمل على زيادة الاستدامه فى جميع المجالات.

وأوضح أن الطاقة هى عصب الاقتصاد العالمى وحياة البشر، وأن جميع منتجات الشركة تساهم فى الوصول إلى صفر كربون وتقليل الانبعاثات.

يذكر أن «هيتاشى إنرجي» إحدى أبرز الشركات فى قطاع الطاقة المستدامة وتتبع شركة هيتاشى العالمية اليابانية وتعمل فى أكثر من 140 دولة، ويقع مقرها الرئيسى فى سويسرا، ولديها حوالى 38 ألف موظف فى 90 دولة ويبلغ حجم أعمالها حوالى 10 مليارات دولار.