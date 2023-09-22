«هيب ويب» المتخصصة في تكنولوجيا الاتصالات تدرس إنشاء فرع ببورسعيد

تدرس شركة هيب ويب العالمية المتخصصة فى تكنولوجيا الاتصالات والذكاء الاصطناعي إقامة فرع ببورسعيد لخلق 500 فرصة عمل، كما تمت مناقشة كل الإجراءات والتنسيقات اللازمة للتعاون بين المحافظة والشركة.

يأتي ذلك في إطار دعم رئيس الوزراء ووزير الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات لتنفيذ رؤية رئيس الجمهورية لخلق فرص عمل للشباب في مجال التكنولوجيا و الذكاء الصناعي

وأكد محافظ بورسعيد ترحيبه بمقترح التعاون ، لخلق فرص عمل للشباب في مجال التكنولوجيا و الذكاء الصناعي.

وتعد شركة « ويب هيلب» شركة عالمية لها فروع في اكثر من 80 دولة تعمل كمركز لخدمة عملاء لكبرى الشركات العالمية مثل مايكروسوفت وسيسكو ولها فرع رئيسي في القاهرة يعمل به 2000 موظف.

وقد استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، وفدا من شركة « ويب هيلب» العالمية لمراكز الاتصال، وذلك لبحث سبل التعاون بين المحافظة و الشركة، وبحضور دكتور علاء الخشن العضو المنتدب، ودكتور أحمد عثمان المستشار الفني، ومحمد الشرقاوي ممثل علاقات عامة الاكاديمية البحرية.

ويستهدف الفرع المزمع إنشاؤه دعم خطة المحافظة نحو الاعتماد على التكنولوجيا والذكاء الصناعي في العديد من المجالات، خاصة في ظل التحول الرقمي الذي تشهده محافظة بورسعيد .