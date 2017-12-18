هيبوليت فوفاك يتوقع تحقيق مصر 4.2% نموًا نهاية 2017

عمر سالم ودعاء محمودقال الدكتور هيبوليت فوفاك كبير الاقتصاديين بالبنك الأفريقى للاستيراد والتصدير ومدير البحوث والتعاون الدولي، إن هناك نموا بنسبة 3.2% في الاقتصاد الكلي للقارة الأفريقية خلال العام الحالي، متوقعا أن تحقق مصر نموا بنسبة 4.2% مع نهاية العام وأن يتعافى اقتصادها بشكل أكبر في 2018.وأ

عمر سالم ودعاء محمود

قال الدكتور هيبوليت فوفاك كبير الاقتصاديين بالبنك الأفريقى للاستيراد والتصدير ومدير البحوث والتعاون الدولي، إن هناك نموا بنسبة 3.2% في الاقتصاد الكلي للقارة الأفريقية خلال العام الحالي، متوقعا أن تحقق مصر نموا بنسبة 4.2% مع نهاية العام وأن يتعافى اقتصادها بشكل أكبر في 2018.

وأضاف خلال مؤتمر التجارة البينية الأفريقية المنعقد حاليا، أن القائمة التي تضم أكثر 20 دولة حققت نموا في اقتصادها حول العالم خلال هذا العام تضم دولا أفريقية منها كوت ديفوار وتنزانيا، لافتا إلى أن دولة نيجيريا استطاعت استعادة عافيتها سريعا.



وأشار الي انه رغم زيادة حجم التجارة بين الدول الإفريقية بنسبة 17% منذ عام 2000 لكنه مازال غير كاف وذلك عند المقارنة بالمناطق الاخري، متوقعا ان تزداد معدلات النمو عندما يتم إنشاء منطقة التجارة الحرة الاعوام المقبلة.

ولفت إلى أن زيادة حجم الاقتصاد لدولة الصين مهم للغاية لأنه يمكن الدول الأفريقية من تنويع مصادر التجارة، مشيرا إلى أن آسيا بمفردها توفر أكثر من 45% من الجاذبين.