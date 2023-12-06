هيئتا «موانئ البحرالأحمر» «وأبوظبي» تنظمان جلسة تشاور حول الأثر البيئي لتشغيل محطة سفاجا

تعقد الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ومجموعة موانئ أبو ظبي بالتعاون مع الشركة الاستشارية “إكوكنسرف للحلول البيئية ” جلسة تشاورية خاصة بعرض نتائج دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي لمشروع بناء وتطوير وتشغيل البنية الفوقية للمحطة متعددة الأغراض بنطاق ميناء سفاجا البحري، يوم 18 ديسمبر الجاري بمدينة الغردقة.

وتصل أطوال أرصفة المحطة إلى 1100 متر، وعمق يصل إلى 17 مترا بما يسمح باستقبال سفن الحاويات العملاقة، وتتمتع المحطة بوجود ظهير خلفي بمساحة إجمالية تصل إلى 850 ألف متر مربع، يسمح بتداول البضائع العامة والحاويات وإقامة مناطق صناعية ولوجستية لخدمة الميناء.

يذكر أن مجلس النواب وافق الشهر الماضي في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون منح شركة موانئ أبوظبي إلتزام بناء وتطوير البنية الفوقية، وإدارة وتشغيل وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحرى لمدة 30 عاما.

وتسعى هيئة موانئ البحر الأحمر إلى تسليم المحطة المتعددة الأغراض بميناء سفاجا لشركة موانئ أبو ظبي مطلع عام 2024، حيث بلغت نسبة أعمال تنفيذ البنية التحتية للمحطة أكثر من 77% لاسيما ستقوم إدارة موانئ أبو ظبي بأعمال البنية الفوقية من بناء مخازن وأوناش ومعدات التداول ومحطات المياه والصرف والمباني الإدارية والخدمية.

وشهدت هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، تداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 664 شاحنة و95 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4500 طن بضائع، 396 شاحنة و93 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 6500 طن بضائع، و268 شاحنة.