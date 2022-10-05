هيئتا الطاقة الذرية المصرية والعربية تنظمان دورة تدريبية عن معالجة الأغذية بالإشعاع لتحسين سلامة الغذاء

تنظم هيئة الطاقة الذرية المصرية بالتعاون مع الهيئة العربية للطاقة الذرية دورة تدريبية متقدمة عن “معالجة الأغذية بالإشعاع لتحسين سلامة الغذاء وتعزيز التبادل التجاري بين الدول العربية” في الفترة من 3-6 أكتوبر 2022.

ويشرف على تنفيذ الدورة التدريبية الدكتور علي حماد أستاذ علوم وميكروبيولوجيا الأغذية ونائب رئيس هيئة الطاقة الذرية الأسبق للتدريب والتعاون الدولي.

وسوف يحاضر في هذه الدورة التدريبية نخبة من الخبراء وعلماء الهيئة على مدار الدورة، ومنهم الاستاذ الدكتور علي سلمان رئيس الحجر الزراعي الأسبق ورئيس لجنة الصحة وعدد من علماء المركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع .

ويبلغ عدد المشاركين بالدورة عدد 24 متدرباً من الدول العربية ومصر. وهم من العاملين في مجال الرقابة على المحاصيل الزراعية ومراكز البحوث والأرشاد الزراعي ومجالات تشعيع الأغذية والجامعات.

وقال علي حماد إن استخدام الأشعة المؤينة في مجال حفظ الأغذية يهدف لتقليل كميات الفاقد من الغذاء وتحسين سلامة الغذاء وتسهيل عمليات التبادل التجاري للأغذية. ومن أهم استخدامات الأشعة المؤينة: منع إنبات الدرنات والأبصال، والقضاء على الحشرات التي يمكن أن تصيب المواد الغذائية والمنتجات الزراعية في المخازن، وخفض التلف الفيسيولوجي والميكروبي وإطالة فترة تخزين الخضروات والفاكهة والمنتجات سريعة التلف.

ومن أهم إستخدامات الأشعة المؤينة القضاء على البكتيريا الممرضة والفطريات المفرزة للسموم الفطرية والطفيليات الضارة التى توجد فى الأغذية خاصة ذات المصدر الحيوانى.

كما تستخدم من أجل تسهيل التبادل التجاري وتبادل المواد الغذائية وانتقالها عبر الدول بعد تخليصها من مسببات المنع الميكروبية والحشرية، وجعلها مطابقة بخصائصها ومواصفاتها لشروط ومتطلبات الحجر الصحي والزراعي.

وقال الدكتور يحيى شخاتره ممثل الهيئة العربية للطاقة الذرية بأن الدورة تهدف إلى تدريب الكوادر من الدول العربية في مجال معالجة الأغذية بالإشعاع لتحسين سلامة الغذاء وتعزيز التبادل التجاري بين الدول العربية وكذلك التعريف بالطرق الحديثة لمعالجة الأغذية بالإشعاع لتحسين سلامة الغذاء وصحة الأنسان في الدول العربية.

وستتناول الدورة مجموعة من المحاور وتشمل: الأمن الغذائي العربي والفجوة الغذائية، تقنيات معالجة الأغذية بالإشعاع، الكشف عن الأغذية المعالجة بالإشعاع، الأشعة المؤينة وأنواعها، استراتيجية التبادل التجاري في الأغذية المعالجة بالأشعاع بين الدول العربية في إطار حماية المستهلك، إجرءات الحجر الزراعي وتسهيل التبادل التجاري في الأغذية، نظم سلامة الغذاء والرقابة على الأغذية، و دور معامل تحليل الأغذية في تأكيد سلامة الغذاء، وتطور الوضع الدولي والعربي والمصري في مجال معالجة الأغذية بالإشعاع.

وقال الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية إن موضوع الدورة يتناول قضية هامة جداً لموضوع التبادل التجاري في الأغذية بين الدول العربية والتي تمثل قضية أمن غذائي وقومي في الوقت الحاضر للدول النامية والعالم المتقدم على حد سواء.

كما أكد أن الهيئة تسعد دائماً للتعاون مع الهيئة العربية للطاقة الذرية لتنفيذ أنشطتها التدريبية للكوادر المختلفة من الدول العربية في شتى مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بإعتبار الهيئة مدرسة العلوم النووية لجميع الدول العربية ولتفعيل دور مصر المحوري في أنشطتها منذ إنشاء الهيئة العربية للطاقة الذرية وحتى الآن وكذلك لتعزيز التعاون المشترك والدائم مع الأشقاء العرب.