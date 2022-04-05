تطرح هيـئـة وادي النيـل للملاحـة النهريـة إدارة وتنظيم وتشغيل الخط الملاحي ببحيرة ناصر( النوبة السد العالي – وادي حلفا.

وحسب مصدر مسئول بهيئة وادي النيل للملاحة النهرية أن المزايدة ستشمل تشغيل ونقل بضائع والأفراد والسياحة ) وذلك بمقابل عـائــد مــادي لإشــــراف هيئـة وادي النيـل للملاحـة النهريـة .

وأوضح ” المصدر ” أنه من المقرر أن تكون كراسات شروط المشروع متاحة خلال الخميس المقبل بمقر الهيئة بأسوان، بالاضافة إلى مكتب الهيئة بالسودان بمنطقة وادي حلفا السودانية.

وتم البدء في العام الماضي عبر هيئة وادى النيل للملاحة النهرية لطرح لتطوير ميناء وادى حلفا السودانى، حيث صدق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، على تخصيص 80 مليون جنيه مساهمة من الحكومة المصرية فى المشروع.

وتعد وادى النيل للملاحة النهرية هيئة مصرية سودانية مشتركة تعمل فى مجال نقل البضائع والركاب واللحوم الحية بين ميناءى السد العالى بأسوان والشهيد الزبيرى بوادى حلفا.

وتأسست هيئة وادى النيل للملاحة النهرية بالقرار الجمهورى رقم 970 لسنة 1975 وفقا لإتفاقيات بين مصر والسودان وللهيئة حق الامتياز والناقل الوحيد ببحيرة ناصر وتعد هيئة مصرية سودانية مشتركه تعمل فى مجال نقل البضائع والركاب واللحوم الحيه بين ميناءى السد العالى بأسوان وميناء الشهيد الزبيرى بوادى حلفا.

ووقعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ويمثلها قسم بحوث النقل النهري برتوكول مع مصلحة الملاحة النهرية السودانية، على هامش فعاليات المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات (مارلوج 11) خلال مارس الماضي.

وقال الدكتور أحمد عثمان إدريس، عميد مركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل البحري إن بروتوكول التعاون يشمل العديد من المجالات التي يمكن أن تساهم خبرات مركز البحوث في تطويرها مثل الدراسات الفنية والاقتصادية والإدارية وادارة المشروعات والخدمات الاستشارية وتكنولوجيا المعلومات والتعليم والتدريب، بالشكل الذي ينعكس مباشرةً على تطوير منظومة النقل النهري السوداني.

أكد الدكتور مصطفى صابر رئيس قسم بحوث النقل النهري أن ثقة الجانب السوداني في مركز البحوث بالأكاديمية جاءت نتيجة الإسهامات الواضحة لقسم النقل النهري في تطوير المنظومة في مصر.