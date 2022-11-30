هيئة ميناء دمياط تقرر تشغيل منظومة التعرف الآلي على بيانات معدات الشحن والتفريغ

قررت هيئة ميناء دمياط التشغيل التجريبي لمنظومة التعرف الآلي على بيانات جميع المعدات العاملة في مجال الشحن والتفريغ المرخص لها بمزاولة النشاط بالميناء أثناء عملية الشحن والتفريغ باستخدام تقنية موجات الراديو الـ( RFID ) .

وأكدت هيئة ميناء دمياط ضرورة قيام أصحاب مزاولة نشاط الشحن والتفريغ المرخص لهم بمزاولة النشاط بالميناء سرعة تركيب الملصق الإلكتروني المعد لذلك على جميع معدات الشحن والتفريغ الخاصة.

وأكدت الهيئة أنه اعتبارا من يوم الأحد أول يناير المقبل سيتم منع أي معدة لم يتم تركيب الملصق الإلكتروني عليها من العمل في مجال الشحن والتفريغ لحين القيام بتركيبه.

وخلال يونيه الماضي عقدت هيئة ميناء دمياط اجتماعا مع أصحاب الشاحنات وشركات النقل البري، وذلك لمناقشة آلية تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشاحنات على البوابة الإلكترونية للميناء، والتي تم تطبيقها الزاميا في 17 يوليو الماضي، بعد تطبيقها منتصف يونيه.

وأكد مصدر مسئول بهيئة ميناء دمياط، أن اللقاء شهد حضورا مكثف من قبل شركات وأصحاب تراخيص مزاولة نشاط النقل و شركات الشحن و التفريغ و عدد من المصدرين عبر ميناء دمياط، حيث أكدت قيادات الهيئة برئاسة اللواء بحري أحمد حواش على مزايا المنظومة الجديدة، والتي تأتي في ضوء تعليمات وزارة النقل بالتيسير على المجتمع المينائي وسرعة إنهاء الإجراءات.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة اللواء أحمد حواش أن تطبيق تلك المنظومة يأتي استكمالاً لجهودها في تطوير أنظمة تبادل البيانات لجميع المتعاملين والمجتمع المينائي باستخدام أحدث التقنيات إضافة إلى التكامل مع منظومة ”نافذة” و هو الأمر الذي يستهدف تقليل أزمنة الإنتظار و تيسير حركة دخول وخروج الشاحنات من وإلى الميناء .

وأكد مسئولي هيئة الميناء على اثبات الشاحنات قبل مرحلة دخول الميناء والتي تتركز في إنشاء ملفات تعريف شاملة لمواعيد دخول الشاحنات، وتوقع مواعيد التكدسات والنسبة المتوقعة للزيارات، وإنشاء حجز من خلال عدة وسائل إلكترونية، وإنشاء نافذة يوضح عليها متوقعات الوصول والمغادة والتأخيرات، وتكامل مع الجمارك من خلال نافذة وربط الشاحنات بالإقرارات.

كما أوضح مسئولي هيئة الميناء أن فوائد تلك المنظومة تتركز أيضا في تفعيل خاصية الدخول الآني للشاحنات بالميناء، وزيادة إجراءات التأمين على البوابات، وتقليل فترة الانتظار أمام بوابات الميناء والتي كانت تستمر للساعات، وإمكانية الاستعداد المسبق للتكدسات.