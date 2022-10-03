هيئة ميناء دمياط تعقد ندوة عن تحسين القدرات التنافسية للموانئ البحرية المصرية

نظمت هيئة ميناء دمياط، بالتعاون مع معهد الدراسات العليا البحرية، ندوة بعنوان (تحسين القدرات التنافسية للموانئ البحرية المصرية)، برئاسة اللواء بحرى أحمد عبد المعطي حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط ، وحضور اللواء بحري طارق عدلى نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل، والعميد مهندس أحمد عثمان نائب رئيس مجلس الإدارة للتخطيط والاستثمار، والدكتور سامح فرحات السيد مساعد عميد معهد الدراسات العليا البحرية لشئون التعليم، والدكتور سامح قباري راشد مساعد عميد المعهد للبرامج الدولية والتسويق.

كما حضر الندورة كل من الدكتور عبد الخالق كمال الدين سليمان رئيس وحدة الجودة، والدكتور مختار حبشي هنيدي رئيس وحدة المتابعة الإدارية، والدكتور خالد سالم رئيس وحدة التسويق بالمعهد، وعدد من ممثلي التوكيلات الملاحية والشركات والمجتمع الملاحي والشخصيات العامة.

وتناولت فاعليات الندوة عرضًا تقديميًّا عن محطات الميناء والمشروعات الحالية والمستقبلية والفرص الاستثمارية بالميناء،

كما استعرض الدكتور خالد سالم آثار القدرات التنافسية الناتجة عن دمج الموانئ، وأهم الفرص والتحديات التى تواجه الموانئ المصرية في ظل التكامل الأفقي.

من جانبه أوضح اللواء بحري أحمد حواش أن وزارة النقل أولت أهمية كبرى لتطوير صناعة النقل البحري و الأنشطة المرتبطة بها،

حيث أقرّت إستراتيجية شاملة لتطوير منظومة النقل البحري والموانئ المصرية وزيادة قدراتها التنافسية في ضوء توجهات الدولة نحو التحول إلى مركز عالمي للتجارة و اللوجيستيات على المستوى الإقليمي والأفريقي والعالمي، وهو الأمر الذي تُوليه القيادة السياسية اهتمامًا بالغًا.

كما أشار إلى أن وزارة النقل تتبنى سياسة مرنة لجذب الاستثمارات والشراكات لتطوير عناصر منظومة النقل؛ وعلى رأسها الموانئ البحرية من خلال تطوير البناء المؤسسي والتشريعي ومسايرة التطورات الحديثة بمجالات الإدارة والتشغيل لتحقيق الاستفادة المثلى من المزايا التنافسية للموانئ المصرية،

خاصة أن الموانئ بشكلها الحديث لم تعد مكان يتم فيه شحن البضائع وتفريغها فقط، بل أصبحت حلقة في سلسلة النقل الدولي ومكانًا تتشابك فيه جميع الأطراف المشارِكة في منظومة النقل، وسط منافسة شديدة تتنافس بها الموانئ بتميزها و تفردها في تقديم خدماتها، ومعيارها الأساسي “تحقيق رضا العملاء”.

وذهب رئيس الهيئة إلى أهمية استعراض التجارب الدولية والفرص والتحديات لتبادل الآراء والخبرات للوصول إلى نتائج وتوصيات تساعد متخذ القرار على تطوير أداء الموانئ وتحسين قدراتها التنافسية، وفقًا للقرارات المتخَذة مؤخرًا.