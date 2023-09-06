هيئة ميناء دمياط تعقد اجتماعها الدوري مع الشركات والتوكيلات

عقدت هيئة ميناء دمياط اجتماعها الدوري مع ممثلي الشركات والتوكيلات والمجتمع المينائي، بحضور اللواء أحمد حواش رئيس الهيئة، واللواء بحري طارق عدلي نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل و العميد مهندس أحمد عثمان نائب رئيس مجلس الإدارة للتخطيط والاستثمار وقيادات الهيئة وممثلين عن الرقابة على الصادرات والواردات والجمارك والحجر الصحي وشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع .

وأشار اللواء أحمد حواش رئيس هيئة الميناء، إلى أن اللقاء يأتي في إطار حرص هيئة ميناء دمياط على التواصل الدائم والمستمر مع الشركات والتوكيلات العاملة بالميناء.

بدأ الاجتماع بكلمة لرئيس مجلس الإدارة رحب خلالها بالحضور ، كما تم عرض ما اتخذ من قرارات في الموضوعات المطروحة سابقاً ومناقشة جدول الأعمال للموضوعات الحالية مع الاستماع لآراء ممثلي الشركات في عدد من موضوعات الجدول الحالي والأفكار التي تساعد على حسن سير الأعمال بالميناء .

وتم التأكيد على استمرار التعاون بين الهيئة والشركات والتوكيلات العاملة بالميناء لدراسة كافة ما يلزم لزيادة معدلات الشحن والتفريغ وما يتطلبه من تحديث وتطوير دائم ومستمر للمعدات الخاصة بالشركات .

إلى جانب التأكيد على استمرار التعاون وتضافر جهود المجتمع المينائى لتسريع وتيسير الإجراءات الخاصة بصرف البضائع والإفراج عنها بما يساهم في تحقيق رؤية وزارة النقل باعتبار الموانئ معابر للبضائع وليست أماكن للتخزين .

وفي نهاية اللقاء أشاد ممثلو الشركات والتوكيلات بتواصل الهيئة الدائم معهم باعتبارهم شركاء في النجاح الذي وصل إليه الميناء وقدموا الشكر على حرص رئيس مجلس الإدارة على عقد الاجتماعات الدورية بهم لطرح كل ما يهم المجتمع الملاحي .