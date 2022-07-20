هيئة ميناء دمياط تعقد اجتماعا مع التوكيلات الملاحية العاملة بالميناء

عقد اللواء بحري أحمد عبد المعطي حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط اجتماعاً مع ممثلي التوكيلات الملاحية العاملة بميناء دمياط بهدف بحث آليات زيادة حجم أعمال التوكيلات ودراسة سبل تذليل أي معوقات قد تواجه أعمالهم بالميناء بحضور اللواء بحرى طارق عدلي نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل، وقيادات الهيئة وغرفة ملاحة دمياط .

حيث تناول الاجتماع عرض تقديمي عن الحوافز المقدمة للتوكيلات الملاحية والتي تستهدف جذب السفن، وزيادة معدلات تداول البضائع وزيادة الطلب على تأجير المساحات التخزينية، وزيادة حركة السفن وبحث آليات تحقيق المعدلات المستهدفة لتداول البضائع مستقبلاً وصولاً إلى 70 مليون طن بحلول 2030 .

وكذلك الخدمات الآلية المقدمة لعملاء الميناء والتي تساهم في تيسير وتبسيط الإجراءات ومنها تطبيق الفاتورة الموحدة، وطلبات الشحن والتراكى والخدمات الآلية الأخرى والتي تخضع إلى تطوير وتحديث مستمر طبقاً لاحتياجات العملاء مع مراعاة الربط مع المجتمع المينائى .

ومن جانبه أوضح حواش أن الهيئة لا تدخر وسعاً في تقديم كافة التسهيلات القانونية الممكنة بالتنسيق مع المجتمع الملاحي والتي تساهم في تطوير أعمالهم مما ينعكس إيجاباً على معدلات التداول وزيادة حركة السفن من وإلى الميناء ، وكذلك الاستماع الدائم إلى مقترحات التطوير ودراستها وفقاً للقوانين والقرارات الوزارية المختلفة تمهيداً لتطبيقها خاصةً مع قرب افتتاح عدد من المشروعات القومية الكبرى بالميناء.

وتناول الاجتماع المشروعات المستقبلية بالميناء والتى تركزت فى 7 مشروعات بتكلفة استثمارية تصل إلى 23 مليار جنيه، ومشيرة بأن تلك المشروعات تعمل على زيادة تنافسية الميناء محليا واقليميا وعالميا.

وكانت قد أصدرت هيئة ميناء دمياط قائمة بالمشروعات المستقبلية بها بمناسبة مرور 35 عاما على إفتتاح الميناء، الذى يعود افتتاحه إلى عام 1986، مؤكدة على أن تلك المشروعات تعمل على زيادة تنافسية الميناء، فى ظل وجود أكثر من منافس للميناء فى منطقة حوض البحر المتوسط.

وذكر التقرير أن المشروعات المستقبلية، تركزت فى انشاء محطة الحاويات الثانية والتى تحمل اسم تحيا مصر1، وتقع على أرصفة بطول 1970 متر بعمق 18 متر، وساحة خلفية تصل الى 910 ألف متر مربع، بطاقة استعابية تصل الى 4.5 مليون حاوية مكافئة، وتكلفة تقديرية تصل الى 820 مليون دولار.

كما يتم تنفيذ مشروع تعديل حواجز أمواج الميناء، وانشاء محطة أرصفة جديدة يطول3320 متر وبعمق 17 متر، وساحة خلفية بمساحة 1.12 مليون متر مربع مخططة بواقع 60 مخزن بمساحة 5 ألآف متر مربع للمخزن، و20 ساحة ترابية بواقع 20 ألف متر مربع للساحة، ومناطق إدارية 100 ألف متر مربع، ومناطق تداول وطرق 20 ألف متر مربع وتكلفة قدرها 9.7 مليار جنيه.

وثالث المشروعات يتمثل فى إنشاء المحطة الغربية ( تحيا مصر 2 )، التى تقع على مساحة 375 ألف متر مربع بجانب حاجز الميناء الغربى.

أما رابع المشروعات فيتضمن تطوير وتشغيل مساحة 270 ألف متر مربع، بأطوال أرصفة 600 متر، وعمق 15 متر، بهدف إنشاء صوامع للحبوب والغلال بتكلفة 900 ألف طن سنويا.

وأكدت الهيئة على أن خامس المشروعات يتمثل فى رصيف بطول 300 متر وساحة خلفية 60 ألف متر مربع، فى نشاط تداول وتخزين البضائع غير الملوثة للبيئة.

وسادس المشروعات تمثلت فى انشاء محطة متعددة الأغراض بأطول تصل الى 680 متر وعمق 17 متر وبساحة تداول تصل الى 70 ألف متر مربع، ومخزن بمساجة 5 ألآف متر مربع، وبطاقة تداول بلغت 3.4 مليون طن سنويا، وطاقة تخزينية للساحة والمخزن 4.2 مليون طن سنويا وبتكلفة استثمارية قدرها 1.36 مليار جنيه.

كما تضمن المشروع السابع تطوير محطة الحاويات الأولى، والتى تقوم بتشغيلها شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع العامة، ويتركز التطوير فى تعميق غاطس الأرصفة من خلال شركة بتروجيت ويتم تنفيذها بقيمة تصل الى 635 مليون جنيه، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من المشروع خلال أغسطس من العام المقبل.

وأكد التقرير على انشاء واستكمال عدد من المشاريع فى الميناء، منها الإنتهاء من تنفيذ عددا من المشروعات خلال الفترة الأخيرة، منها إنشاء مبنى ادارى جديد بمسطح 600 متر مربع وارتفاع 4 ادوار لاستيعاب الزيادة فى اعداد العاملين بتكلفة 6.1 مليون جنيه، وانشاء رصيف اضافى للخدمات البحرية بطول 120 متر وعرض 6 متر وعمق امام الرصيف 7 متر وخلفه 4 متر يسمح بتراكى 3 قاطرة على الجهة الأمامية للرصيف بتكلفة تصل الى 16.3 مليون جنيه.

وأكدت الميناء أنه تم انشاء محطة مدمجة لفصل الزيوت بطاقة 500 م 3 / يوم والمعروفة بالمحطة الجنوبية، والتى انشأت بغرض فصل الزيوت المختلطة بمياه الصرف الناتجة عن مخلفات الورش والمعدات والآلات الموجودة بالميناء بتكلفة بلغت 2.1 مليون جنيه،و محطة معالجة خليط الصرف الصحى والصناعى، بطاقة 500 م3 / يوم بتكلفة 2.65 مليون جنيه والمعروفة بالمحطة الشمالية.

وأشار التقرير إلى إنشاء محطة لتموين الوحدات البحرية بالوقود بطاقة استعابية 300 طن كمخزون احتياطى لتوفير احتياجات الوحدات البحرية من الوقود بتكلفة إجمالية 2.28 مليون جنيه، وانشاء رصيف فى المنطقة بين



ويقع ميناء دمياط شرقا على الساحل الشمالى لمصر على البحر المتوسط، بين مينائى بورسعيد والإسكندرية، وعلى مسافة 7 كيلو برا غرب نهر النيل وعلى بعد 60 كيلو من ميناء غرب بورسعيد، وبعمق للممر الملاحى للميناء بواقع 16 مترا وغاطس آمن 14.5 متر وعمق دائرة الدورات 15 متر.وتقدر مساحته الإجمالية 11.8 مليون متر مربع، منها ياسبة 7.9 مليون متر مربع ومسطح مائى 3.9 مليون متر مربع.