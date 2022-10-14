هيئة ميناء دمياط تشارك فى الحدث الموازى لليوم العالمى للملاحة البحرية بجنوب إفريقيا

شاركت هيئة ميناء دمياط فى فاعليات الاحتفال الموازى لليوم العالمي للملاحة البحرية 2022 (world maritime day parallel event 2022 ) والذى استضافته مدينة دربن بجنوب إفريقيا خلال الفترة من 12-14 أكتوبر الحالى، تلبية لدعوة من الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية (IMO) ووزارة النقل بجنوب إفريقيا.

ومثل وزارة النقل و هيئة ميناء دمياط فى فاعليات الاحتفالية اللواء بحري أحمد عبد المعطي حواش رئيس مجلس إدارة الهيئة.

وتضمنت الفاعليات مشاركات عديدة لرئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط خلال اليوم الأول بجلسة نقاشية حول التكنولوجيا الحديثة فى مجال النقل الأخضر وكيفية تكثيف التعاون بين الدول لتطبيق تلك التكنولوجيا لتطوير صناعة النقل البحرى.

كما تضمنت فاعليات اليوم ثانى جلسة نقاشية حول الثورة الصناعية الرابعة ورقمنة صناعة النقل البحرى لضمان توفير بيئة آمنة بصورة مستدامة ، كما توجه الحضور لزيارة لعدد من الأماكن على رأسها ميناء دربن والمتحف البحرى وترسانة بناء السفن، وفى اليوم الأخير عقدت آخر الجلسات النقاشية والتى تضمنت الاقتصاد الأزرق والمحيطات وعرض للمنظمة البحرية الدولية.

ويعد الحدث الموازى لليوم البحرى العالمى من أهم الفاعليات السنوية والذى يشارك فيه ممثلو قطاعات المجتمع البحرى لمناقشة الموضوعات ذات الصلة بالنقل البحرى بين الشركاء الدوليين ، ويعد شعار ( التكنولوجيا الجديدة للنقل البحرى الأخضر ) هو محور مناقشات هذا العام .

جدير بالذكر أن ميناء دمياط قد فاز هذا العام بجائزة ( أفضل ميناء تجاري مصرى فى مجال استخدام التكنولوجيا الحديثة الأكثر ملاءمة للبيئة ) خلال الاحتفالية باليوم البحرى العالمى 2022 ، والذى عقد بداية الشهر الحالى بمدينة الإسكندرية.