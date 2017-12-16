هيئة ميناء دمياط تستقبل 6 سفن حاويات وبضائع عامة

محمود محسن استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 3 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة. وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه إن إجمالي السفن الموجودة بالميناء بلغ 22 سفينة، بالإضافة إلى 21 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 3 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة.





وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه إن إجمالي السفن الموجودة بالميناء بلغ 22 سفينة، بالإضافة إلى 21 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

ولفت إلى أنه غادر الميناء قطار بحمولة إجمالية 1302 طن قمح، في حين غادر 107 سيارات بحمولة 5026 طن قمح.

وأضاف المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 138260 طنًّا، بينما بلغ رصيد القمح بمخازن القطاع الخاص 69837 طنًّا.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الميناء شملت 14500 طن ملح و3425 طن يوريا و20100 طن مولاس و1131 طن رمل.