هيئة ميناء دمياط تبحث تطبيق منظومة الوصول الآني للسفن مع خط هاباج لويد

ترأس اللواء بحري أحمد عبد المعطي حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط اجتماعاً ضم ممثلين عن الخط الملاحي هاباج لويد وشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع لبحث سبل التعاون ودراسة آليات تطوير العمل وتسهيل إجراءات التراكي والمغادرة وإجراءات التشغيل وتخطيط الحركة ضمن منظومة الوصول الآني لسفن الخط الملاحي بميناء دمياط ” JIT ” ، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية وتحقيق أقصى استفادة ممكنه من المنظومات الآلية المختلفة التي توفرها الهيئة لعملائها.

يأتي ذلك باعتبار أن الخط الملاحي هاباج لويد واحد من أكبر الخطوط الملاحية المتعاملة مع ميناء دمياط، حيث جاء الاتفاق في حضور اللواء بحرى أ.ح / طارق عدلى نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل وقيادات الهيئة وشركة الحلول المتكاملة .

كما أن هذا التعاون يأتي في اطار الإجراءات الخاصة ببرنامج الشراكة العالمية لمحطات الحاويات والذى أطلقته شركة هاباج لويد حيث اختارت لعضويته ميناء دمياط ضمن أكثر من 60 ميناء ومحطة على مستوى العالم بهدف تعزيز التعاون المشترك مع أهم شركاء الخط الملاحي بما يسهم في تعزيز الخبرات المشتركة وتحسين الإنتاجية ومعدلات الأداء وكفاءة عمليات التشغيل بالموانئ ومحطات الحاويات المشاركة بالبرنامج .

وخلال مايو الماضي استقبلت شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع وفد من الخط الملاحي Hapag-Lloyd ممثلا في إمري أتوجلو – مدير عام خدمة العملاء بتركيا، ورحاب أحمد – مدير خدمة العملاء في مصر، وعمر إسماعيل – مدير العمليات في مصر .

وكان في استقبال وفد الخط الألماني الجنسية كل من اللواء بحري علاء محمد إبراهيم – العضو المنتدب التنفيذي، والدكتور أحمد كامل – مدير عام التخطيط والبحوث بالشركة.

ومن الجدير بالذكر أن الخط الملاحي Hapag-Lloyd هو من أهم عملاء محطة دمياط لتداول الحاويات والبضائع وهو العميل رقم واحد ضمن عملاء المحطة.

وتأتي هذه الزيارة بغرض التعرف على أوجه التطوير بالشركة والتي تضمنت منظومة التشغيل الآلي لمحطة الحاويات والمشروع الخاص بتدعيم وتعميق أرصفة الحاويات وتطوير المعدات وزيادة الطاقة الاستيعابية للمحطة من الحاويات الثلاجة، كما تم اصطحابهم في جولة لأرصفة وساحات التخزين بالمحطة ومخزن الحاويات المشترك.

احتل خط هاباج لويد الألماني، المركز الأول بين خطوط الحاويات العالمية المترددة على ميناء دمياط خلال العام الماضي 2021، لتصل نسبة تداوله بالميناء نحو %49.1، وذلك بانخفاض قدره 3.9 % عن 2020 والتي كانت 51.1% .

جاء ذلك حسب تقرير رسمي حصلت «المال» على نسخة منه، مشيرا إلى أن الخط الملاحي الفرنسي CMA- CGM احتل المرتبة الثانية بنسبة 14.7% من معدلات التداول بالميناء، مقارنة بنحو %9.9 خلال العام قبل الماضي 2020.

وحسب تقرير هيئة ميناء دمياط، جاء في المرتبة الثالثة التحالف الياباني المعروف بخط “ONE” وذلك بنسبة %13.9، بانخفاض عما حققه نفس الخط خلال العام قبل الماضي 2020، والذي كان بنحو %15.3.

وجاء في المرتبة الرابعة الخط الملاحي الأول عالميًا (MSC) ليحتل نسبة 6.8% من حجم المتداول من الحاويات خلال العام الماضي 2021، وذلك بعد أن كان يحتل المركز السادس العام قبل الماضي بنسبة %4 فقط، ثم جاء الخط الملاحي يانج مينج خامسًا بنسبة تداول وصلت إلى 6.4 % من حجم المتداول، وذلك بعد أن كان 7.3 % خلال العام الماضي 2020.

وجاء سادسا الخط الملاحي ميرسك العالمي “ الثاني عالميا”، بنسبة تداول بلغت %3.2 من حجم المتداول خلال العام الماضي، بعد أن كانت نسبته 6.8% خلال العام قبل الماضي 2020.

وجاء في المرتبة السابعة الخط الملاحي الصيني “الثالث عالميًا” بنسبة 2.2% من حجم المتداول خلال العام الماضي 2021، وذلك بعد أن كان خلال العام قبل الماضي بنسبة 1.8% .

ويخطط خط هاباج لويد للدخول في شراكة مع شركة يوروجيت الأوروبية لإنشاء وتشغيل محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط؛ والمعروفة إعلاميًّا بمحطة «ديبكو»، والمتوقع أن تداول قرابة 3 ملايين حاوية سنويًّا، بحجم استثمارات قدرها 750 مليون يورو.

يُذكر أن ميناء دمياط يعمل به شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع العامة فقط، وتداولت خلال عام 2019 قرابة 1.065 مليون حاوية، مقابل 1.1 مليون في 2019، بتراجع قدره 7%.