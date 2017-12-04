هيئة ميناء دمياط : استقبال 10 سفن حاويات وبضائع عامة

محمود محسن استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 6 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 5 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة. وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 22 سفينة، بالإضافة إلى سفينتين بالمخطاف الخارجي للميناء فى

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 6 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 5 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 22 سفينة، بالإضافة إلى سفينتين بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف المركز الإعلامي أنه غادر الميناء في الخامسة مساء أمس الأحد القطار رقم 2470، وفي العاشرة القطار رقم 2471 بحمولة إجمالية 2624 طن قمح، في حين غادر 179 سيارة بحمولة 9077 طن قمح .

ولفت المركز الإعلامي إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 136364 طنًّا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 11083 طنًّا.

يذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 4000 طن يوريا، و1200 طن فوسفات، و14100 طن ملح، و2100 طن مولاس، و1400 طن جبس.