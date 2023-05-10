«هيئة ميناء الإسكندرية»: نشاطا ملحوظا في معدلات التداول وحركة السفن

شهدت حركة التداول و الملاحة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال 48 ساعة الماضية نشاطا غير مسبوقا.

حيث تم دخول وخروج عدد 66 سفينة إلى أرصفة مينائي الإسكندرية والدخيلة خلال 48 ساعة، ويجري حاليا العمل على شحن وتفريغ عدد 39 سفينه أبرزهم سفن الحاويات والصب الجاف والسائل.

كما شهدت حركة تداول الحاويات بدورها نشاطا كبيرا خلال 48 ساعة إذ تم تداول 3146 حاوية مكافئة في تقارب ملحوظ بين عدد الحاويات الواردة والصادرة إذ شكلت الحاويات الصادرة 44 % تقريبا من حجم الحاويات المتداولة بواقع 1383 حاوية بينما تم ورود 1763 حاوية مكافئة.

وفيما يتعلق بحركة تداول البضائع بمينائي الاسكندرية والدخيلة فقد تم تداول 210 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت.

يُذكر أن ميناء الإسكندرية البحري يعد أهم موانئ مصر من حيث حجم التجارة، ومن خلاله يتم تداول نحو 60% من التجارة الخارجية.

ويسمى «الميناء الغربي»؛ لتمييزه عن الميناء الشرقي الضحل، فالميناء الغربي يستقبل حركة الملاحة من سفن شحن وسفن ركاب.

يقسم الميناء جغرافيًّا إلى 9 مناطق، 6 مناطق منها في ميناء الإسكندرية المعروفة بالميناء الشرقي، وثلاث مناطق في ميناء الدخيلة، كما يستخدم الميناء في الشحن التجاري فهو أيضًا يستقبل السفن السياحية وبواخر الركاب.