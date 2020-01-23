هيئة ميناء الإسكندرية تفتح الباب أمام الشركات لاستغلال مساحاتها إعلانيا

أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية عن فتح الباب أمام شركات الدعاية والإعلان لاستغلال بعض المساحات بها إعلانيا.

وكشف مصدر مسئول بالهيئة أن ذلك يأتي بهدف زيادة إيرادات الهيئة خلال الفترة المقبلة ، مشيرا إلى الهيئة تنوي منح ترخيص الإعلان داخل مينائي الإسكندرية و الدخيلة للشركات التي ترغب في وضع الإعلانات الخاصة بها داخل المينائين ، و ذلك بين الشركات ذات الكفاءة الفنية و الملاءة المالية و حسن السمعة.

و طلبت هيئة ميناء الإسكندرية من الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص بتقديم طلب إبداء اهتمام مقدم لهيئة الميناء بهذا الشأن.

و لا تعد هيئة الميناء أول الجهات التي تقوم بهذا النشاط في مجال النقل ، فقد قامت هيئة النقل العام بالإسكندرية بطرح مزايدة بين الشركات المتخصصة لاستغلال محطات الترام الخاصة بها ، والوحدات المتحركة في هذا الشأن ، وذلك لأكثر من 3 مرات، إلا انه لم تيقدم أحد لتلك المزايدات رغم شراء كراسات الشروط من بعض تلك الشركات.

وفي نفس السياق طرحت شركة أم أو تي للاستثمار والمشروعات، والتابعة لوزارة النقل من طرح مزايدة بنظام المظاريف المغلقة للترخيص بحق الإنتفاع لكافة المساحات الإعلانية داخل محطات خطوط مترو الأنفاق بما في ذلك القطارات العاملة بتلك الخطوط.

ومن المقرر أن تعقد تلك المزايدة في 6 فبراير لفض المطاريف المغلقة، و10 فبراير جلسة المزايدة للمقبولين فنيا.