هيئة ميناء الإسكندرية تعلن حاجتها إلى 20 مرشد قاطرات وسفن

كشفت هيئة ميناء الإسكندرية عن حاجتها إلى تعيين 20 مرشدا للقاطرات والسفن المترددة على مينائي الإسكندرية والدخيلة.

وأكدت هيئة الميناء في منشور لها أن تلك الوظائف تقع بمجموعة المرشدين بالإدارة العامة لحركة السفن بالادارة المركزية للحركة، وتختص تلك الوظيفة بإرشاد السفن في البواغيز والممرات الملاحية بمينائي الإسكندرية والدخيلة وتراكيها على الأرصفة واستقبالها على المخطاف .

وأكدت الهيئة أن المهارات الفنية تختص بإرشاد السفن المسموح له بإرشادها والتي يكلف بتوجيهها بالبواغيز والممرات الملاحية، وتأمين السفن ومنع تصادمها أثناء عمليات الإرشاد والتراكي، وإجابة طلب السفينة للإرشاد بمجرد تلقي الإشارة الخاصة بطلب الإرشاد وطبقا للتعليمات الصادرة إليه.

واشترطت هيئة الميناء ألا يزيد سن المتقدم للوظيفة عن 50 عاما، ويكون حاصلات على شهادة ربان أعالي البحار مع مزاولة أعمال الملاحة مدة لا تقل عن عامين، على أن يتم التقدم للوظيفة حتى 21 يوليو الجاري.

وانتظمت الحركة الملاحية وحركة تداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الثمانية والأربعون ساعة الماضية ؛ إذ بلغ إجمالي البضائع المتداولة صادر و وارد بمينائي الإسكندرية والدخيلة 260 ألف طن تقريبا وبلغت أعداد الحاويات المتداولة صادر و وارد 2313 حاوية مكافئة.

وحسب مصدر مسئول بهيئة الميناء، فإن تلك الدفعة من المرشدين تأتي بالتزامن مع خطة الهيئة في زيادة عدد القاطرات خلال الفترة المقبلة تستعد هيئة ميناء الإسكندرية لزيادة عدد القاطرات الخاصة بها خلال الفترة المقبلة، كاستجابة لمطالب السوق الملاحية.

وتعاقدت هيئة ميناء الإسكندرية مؤخرا مع شركات صيانة وإصلاح السفن لتوريد عدد من القاطرات الجديدة، والتي من المتوقع دخولها الخدمة خلال العام المقبل.

وأضاف المصدر أن العقد يشمل 3 قاطرات بحرية بقوة 70 طنًا، والتي لأول مرة تدخل تلك النوعية من القاطرات للموانئ المصرية، وكذلك توريد 2 لنش مكافحة ملوثات صلبة، وتوريد 3 لنشات إرشاد، وتوريد لنش مطاطي فيبر جلاس ”سريع “، إضافة إلى إعادة تأهيل القاطرة دخيلة 6، وتوريد 2 قاطرة تراكتورز قوة شد 40 طنا.

وتابع أن الهيئة لديها حاليا 4 قاطرات بحرية بقوة شد من 40 – 60 طن بميناء الإسكندرية، و3 قاطرات بميناء الدخيلة والتي تعمل على مدار 24 ساعة ، ومن المتوقع زيادة هذه الأعداد إلى 7 قاطرات بميناء الإسكندرية و5 قاطرات بميناء الدخيلة.

وتابع مسئول ميناء الإسكندرية أن الهيئة تسعى لزيادة عدد المرشدين خلال الفترة المقبلة، حيث تعمل بنسبة 25% فقط من قوة المرشدين، ويتم تشغيلهم بنظام الورادي، وتمت مخاطبة كل من وزارة المالية وجهاز التنظيم والادارة لزيادة عدد المرشدين بالميناء.

وتستقبل هيئة ميناء الإسكندرية قرابة 4 آلاف سفينة سنويا، وتقوم بتداول قرابة 65% من حجم تداول التجارة الخارجية المصرية، وذلك عبر مينائي الإسكندرية والدخيلة .

وبلغ إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة 23 سفينة خلال الأربعة والعشرون ساعة الماضية ، أما بالنسبة لعدد السفن التي تباشر حالياً عمليات الشحن والتفريغ بمينائي الإسكندرية والدخيلة فقد بلغت 26 سفينة مابين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة ؛ هذا وقد تم دخول وخروج عدد 8244 شاحنة عبر بوابات مينائي الإسكندرية والدخيلة.

وشدد الربان طارق شاهين رئيس مجلس الإدارة على ضرورة اتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كرونا وكذا التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.