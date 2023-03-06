هيئة ميناء الإسكندرية تعتمد ضوابط جديدة لصرف الحاويات

وضعت هيئة ميناء الإسكندرية ضوابط صرف الحاويات خلال الفترة المقبلة، ليتم تطبيقها عبر السوق الملاحي والشركات العاملة بالميناء.

وأكدت هيئة الميناء حسب منشور ملاحي، بضرورة تنفيذ دورة اجراءات عمل السحب المباشر للحاويات المنصرفة من الميناء على وسائل النقل المختلفة سواء كانت شاحنات، أو صنادل نهرية، أو عبر قطارات السكة الحديد.

وتتمثل دورة الاجراءات الخاصة بصرف الحاويات بميناء الاسكندرية، أن يتم تقديم طلب السحب المباشر للحاويات بالادارة العامة للحركة بالمنطقة اللوجستية الأولى بالميناء، ثم اصدار أذون الصرف بادارة الايرادات بمركز خدمة العملاء، بالاضافة الى اصدار كارتة الصرف بالادارة العامة للحركة بموازين الهيئة.

وأكدت هيئة الميناء أن هذا يأتي بهدف إحكام السيطرة على عمليات صرف الحاويات من الميناء.

وحققت هيئة ميناء الإسكندرية، معدل تداول خلال العام الماضي 2022، خلال العام الماضي 1.48 مليون حاوية، وذلك مقارنة بنحو 1.58 مليون خلال العام قبل الماضي، بتراجع قدره 6%.

وتوزعت تلك الحاويات بين الحاويات الواردة 793.7 ألف حاوية مقارنة بنحو 828 ألف طن خلال عام 2021، و694.6 ألف حاوية مقارنة بنحو 755.5 ألف حاوية خلال عام 2021 ، باجمالي تراجع قدره 6%.

وفي نفس السياق قررت هيئة الميناء تغيير استقبال الفواتير المالية الخاصة بالشركة والتوكيلات الملاحية وجميع الجهات المتعاملة مع الهيئة من البريد ليتم التعامل عبر برنامج Maximo ، والمعروف ببرنامج إدارة الأصول.

وأكدت الهيئة على أن يتم تنفيذ هذا الاجراء بدءا من منتصف مارس الجاري، وذلك في ضؤ سياسة الدولة في تطوير منظومة التحول الرقمي في كافة المجالات.

يُذكر أن ميناء الإسكندرية البحري يعد أهم موانئ مصر من حيث حجم التجارة، ومن خلاله يتم تداول نحو 60% من التجارة الخارجية.

ويسمى «الميناء الغربي»؛ لتمييزه عن الميناء الشرقي الضحل، فالميناء الغربي يستقبل حركة الملاحة من سفن شحن وسفن ركاب.

ويقسم الميناء جغرافيًّا إلى 9 مناطق، ست مناطق منها في ميناء الإسكندرية المعروفة بالميناء الشرقي، وثلاث مناطق في ميناء الدخيلة، كما يستخدم الميناء في الشحن التجاري فهو أيضًا يستقبل السفن السياحية وبواخر الركاب.