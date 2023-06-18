هيئة ميناء الإسكندرية تطرح مزايدة لإدارة وتشغيل المركز التجارى لمحطة الركاب السياحية

أبلغت هيئة ميناء الإسكندرية شركات الخدمات السياحية طرح مزايدة بالمظاريف المغلقة “فنى ومالى”، لإدارة وتشغيل المركز التجارى لمحطة الركاب السياحية بميناء الإسكندرية لمدة 10 سنوات، أمام الشركات المحلية والعالمية فبراير المقبل.

وعلمت “المال”، أن آخر موعد لتقديم العطاءات الفنية والمالية هو ميعاد جلسة فتح المظاريف الفنية يوم 16 يوليو المقبل 2023، على أن تعقد جلسة الاستفسارات فى 4 يوليو المقبل أيضا.

واشترطت هيئة ميناء الإسكندرية، لمن يتقدم للمشروع أن تكون شركة ذات كفاءة فنية وملاءة مالية وخبرة متميزة فى إدارة الاستثمارات والمشاريع التجارية والخدمية خاصة المنشآت السياحية، والمطاعم والفنادق والمنتجعات السياحية والمراكز التجارية حتى تتمكن من إدارة وتشغيل وتجهيز المركز التجارى بالمحطة.

وأنشئت محطة الركاب السياحية بالميناء على مساحة 15 ألف متر مربع بارتفاع طابقين ويتكون من سوق حرة ومركز تجارى وترفيهى متكامل على مساحة نحو 27.6 ألف متر مربع، بينما تقع المساحة الاجمالية على مساحة 7.9 ألف متر مربع ، بالاضافة الى مبنى البمبوطية والذي يتكون من 27 محل باجمالي مساحة 372 متر مربع وساحة انتزار تتسع لاستيعاب 190 سيارة .

واشترطت الهيئة أن يكون مقابل التأمين للتقدم للمزايدة نحو 300 ألف جنيه .

ووافق مجلس الوزراء فى يناير قبل الماضى على قيام الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بالتعاقد مع الشركة الدولية للمقاولات والتوريدات العمومية، لتنفيذ مشروع إدارة وتشغيل المركز التجارى بمحطة الركاب السياحية بجميع ملحقاته بميناء الإسكندرية، قبل ان تنسحب الشركة من استكمال التعاقد مع الميناء فى سبتمبر الماضى.

وكان الاتفاق مع الشركة قد نص على سداد الشركة مبلغ 16 مليون جنيه سنويا يزداد بنسبة 7% سنوى طوال مدة حق الانتفاع، الأمر الذى رأت الشركة أنه صعب التحقيق فى ظل الظروف العالمية الحالية من أحداث الحرب الأوكرانية وانخفاض حركة التجارة ومعدلات التدفق السياحى.

ويستهدف مشروع محطة الركاب السياحية والمركز الخدمى الملحق به خدمة نحو 14 ألف سائح سنويا يترددون على ميناء الإسكندرية.

وكان أخر طرح للمشروع بحق انتفاع يصل الى 15 عاما، ليكون خلال هذه المرة 10 سنوات فقط، بعد أن تم طرحه أكثر من المرات السابقة.

وكانت قد وضعت رابطة الخطوط الملاحية العاملة في نشاط السياحة، ميناء الاسكندرية على خريطة ابحار سفنها خلال العام الجاري 2023 .

وحسب خريطة ابحار تلك الخطوط فقد استهدفت تلك الخطوط التردد بسفن عملاقة على ميناء الاسكندرية عبر تنظيم نحو 60 رحلة خلال العام الجاري.

وتم تقسيم تلك الرحلات لتكون 3 رحلات تبدأ من يوم 10 يناير و21 و 22 ، وذلك عبر الخط الملاحي كوستا، بينما يتم تنظيم 6 رحلات في شهر فبراير عبر خط كوستا وخط ازامارا .

وخلال شهر مايو المقبل تم تنفيذ 5 رحلات من السفن السياحية وذلك عبر الخطوط كوستا ورويال وامباسادور.

فيما مستهدف ان تستقبل ميناء الاسكندرية 3 رحلات خلال شهر يونيه عبر الخطوط توي كروسيس، ورويال ، بينما سيتم استقبال رحلتين فقط خلال شهر يوليو عبر الخط الملاحي رويال .

أما شهر أغسطس فمن المقرر أن تستقبل ميناء الاسكندرية، رحلتين فقط عبر الخط الملاحي رويال، كما تستقبل الميناء خلال شهر سبتمبر سفينة واحدة التي تتبع الخط الملاحي Cruises sea Silver.

وخلال شهر أكتوبر تستقبل ميناء الاسكندرية 7 رحلات بسفن سياحية، وذلك للخطوط الملاحية (Cruises sea Silver) ، أما شهر نوفمبر فمن المقرر أن يصل الى 13 سفينة لنفس الخط الملاحي، بينما تستقبل الميناء 12 سفينة لنفس الخط الملاحي خلال شهر ديسمبر.

وأكدت مصادر مطلعة على أن هذا العدد من السفن يعد طفرة في استقبال السائحين للميناء، خاصة أن العام المالي المالي 2021 – 2022 شهد استقبال نحو 5543 سائحا فقط، وذلك عبر 13 سفينة فقط، متوقعا زيادة العدد الى قرابة 30 ألف سائحا خلال العام الجاري.