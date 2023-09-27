هيئة ميناء الإسكندرية تطرح عدة مشروعات لصيانة منشآتها

تستعد هيئة ميناء الإسكندرية لتنفيذ مشروع تعلية الأسوار الجمركية غير المطابقة للارتفاع المعتمد من الجهات المعنية، خاصة وزارة المالية والداخلية، ليصل طول تلك الأسوار إلى 4.25 متر ، وذلك طبقا لمصادر مطلعة بهيئة الميناء.

وأشارت المصادر إلى أن المشروع يدخل ضمن المشروعات التي تم اعتمادها مؤخرا بهيئة الميناء، إذ تم طرح عدة مناقصات بين الشركات العاملة في الأنشطة المختلفة، وتم طرح مشروع تعلية الأسوار الجمركية وذلك بدءا من المنطقة الأولى وحتى المنطقة السادسة.

واشترطت هيئة الميناء أن يتم تنفيذ المشروع خلال 5 أشهر من تاريخ الترسية، والتي من المقرر أن تكون خلال أكتوبر المقبل، كما تخضع المناقصة لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية.

وحسب المصادر، فإن الغرض من المشروع هو تعميم الارتفاعات للأسوار الخاصة بالميناء، وسد الثغرات الأمنية، خاصة أن هناك بعض المناطق تشهد أسوارها حالة متهالكة، بينما مناطق أخرى تم بنائها حديثا، إلا انها غير مطابقة للمواصفات المطلوبة.

وفي نفس السياق طرحت هيئة ميناء الإسكندرية على شركات المقاولات المختلفة عملية الصيانة السنوية للمباني والمنشآت الخاصة بميناء الدخيلة للعام المالي 2023 – 2024 ، ليقوم بأعمال كافة الصيانة طبقا للأولويات التي تحددها الهيئة بموجب تعليمات تصدر للمقاول من جهاز الاشراف خلال مدة العملية ويكون مدة تنفيذ كل موقع طبقا لبرنامج زمني يقدمه المقاول ويتم اعتماده من جهاز الإشراف وحال زيادة مدة التنفيذ الفعلية عن الجدول الزمني يتم خصم 300 جنيه عن كل يوم تأخير في تنفيذ الأعمال بالموقع بخلاف ما هو منصوص عليه بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية بخصم غرامات التأخير على المشروع.

كما طرحت هيئة الميناء مناقصة لتوريد قطع غيار رفاصات بميناء الإسكندرية 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 ، ورفاصات الدخيلة 7 و 8 و 9 ، بالاضافة الى توريد قطع غيار توربينات ماكينات رئيسية للقاطرات، وتوريد أحبال نايلون وحرير لزوم أعمال الميناء المختلفة، بالإضافة إلى توريد قطع غيار ميكانيكية لزوم إدارة حماية البيئة.

يُذكر أن ميناء الإسكندرية البحري يعد أهم موانئ مصر من حيث حجم التجارة، ومن خلاله يتم تداول نحو 60% من التجارة الخارجية.

ويسمى «الميناء الغربي» لتمييزه عن الميناء الشرقي الضحل، فالميناء الغربي يستقبل حركة الملاحة من سفن شحن وسفن ركاب.

يقسم الميناء جغرافيًّا إلى 9 مناطق، ست مناطق منها في ميناء الإسكندرية المعروفة بالميناء الشرقي، وثلاث مناطق في ميناء الدخيلة، كما يستخدم الميناء في الشحن التجاري فهو أيضًا يستقبل السفن السياحية وبواخر الركاب.