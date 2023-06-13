هيئة ميناء الإسكندرية تصدر تعليمات تشغيل بتداول الحبوب

أصدرت هيئة ميناء الإسكندرية تعليمات بشأن تداول البضائع من الحبوب، سواء الشحن أو التفريغ ، ليتم تنفيذها على الشركات العاملة في هذا النشاط، حفاظا على انسيابية تداول البضائع بالميناء.

ونصت التعليمات التي حصلت ” المال ” على نسخة منها، على ضرورة ملائمة الشاحنات لنوعية البضاعة المفرغة من الحبوب، وأيضا استخدام المعدات الملائمة، على أن يتم البدء في اعمال التداول بعد التوقيع على محضر الاعمال وتجهيز المشغل طبقا للتعليمات وذلك من خلال محضر تنسيق مع مدير المنطقة المختص.

كما يتم الالتزام بالادراج الالي واللحظي لكل شاحنة أو كمية ( تفريغ ، شحن) على المنظومة الالية لهيئة ميناء الاسكندرية، وبدء العمل على السفينة في وجود مسئول التشغيل والسلامة والصحة المهنية بالشركة.

كما يكون شحن أو تفريغ الحبوب من السفن الى الشاحنات أو السيور الناقلة باستخدام نواقل حلزونية (سير ) مغلقة أو الكباشات المغلقة، بالاضافة الى الالتزام بتغطية المسافة بين السفن وأرصفة الميناء بستائر بلاستيكية بطول السفينة لمنع سقوط الأتربة من الرصيف الى المسطح المائي.

ونصت التعليمات على الالتزام باقتراب الكباش من الهوابر اثناء التفريغ لمنع انبعاث الغبار والاتربة ولتجنب تعدي نسبة الاترية المستنشقة عن الحد الأقصى وهو (3 مجم/م3) ، وكذا الالتزام بإحاطة فتحات الاقماع الخاصة بالهوابر بأغطية جلدية طويلة وتتناسب مع الارتفاع لمنع التلوث مع عمل ستائر على جانبي المشغل.

كما الزمت هيئة الميناء الشركات العاملة في هذا النشاط أن تكون السيور الناقلة مغطاة لمنع تصاعد الغبار واحداث تلوث هوائي او ارضي، بالاضافة الى الالتزام بتغطية وتشميع السيارات على الرصيف قبل تحرك الشاحنات، وضرورة ملائمة الشاحنات لنوعية البضائع المفرغة (مثل عدم السماح لشاحنات الفحم والخردة بتحميل الحبوب) .

كما يتم الالتزام بأعمال النظافة الدورية للأرصفة اثناء وفور الانتهاء من عملية الشحن والتفريغ للمنع حدوث التلوث، والتأكد من سلامة ونظافة الشاحنة وعدم وجود أي ثقوب بها حتى لا تتساقط الشحنة على الطريق، و تنظيف السيارات بعد التفريغ داخل المخازن بالميناء لمنع تناثر البضائع على الطرق.

وأكدت هيئة الميناء عدم تعدى الحمولة المحددة للشاحنات (عدم التهريم) وتغطية الحمولة قبل التحرك من على الرصيف أو المخزن، والتأكد من عدم وجود بعض من البضائع على أرضية الرصيف أو بالماء أو على القنادر، والالتزام بأي تعليمات و اشتراطات تستجد طبقا للموقف وتصدر عن هيئة الميناء.

وتعمل بميناء الإسكندرية والدخيلةالعديد من الشركات في نشاط الشحن والتفريغ، حيث تستحوذ الميناء على قرابة 60% من حجم الحبوب المتداولة بالموانئ المصرية، ومن أهم تلك الشركات سيسكو ترانس ، ولات للملاحة، ويوني جرين، وسي جرين، والوطنية، والدولية، والعامة للصوامع، والنيل للتفريغ، وأوشن اكسبريس، والمستودعات العامة، وكابو، وجستكو، والنيل للشحن، وسي تريد.

وحققت هيئة ميناء الإسكندرية العام الماضي 2022 قرابة 13.6 مليون طن، فيما كانت خلال عام 2021 نحو 16.2 مليون طن.