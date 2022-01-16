هيئة ميناء الإسكندرية تدرس زيادة فترة استغلال منطقة «نجع إسو» اللوجستية إلى 5 سنوات

تستعد هيئة ميناء الإسكندرية، لإعادة طرح المنطقة اللوجستية بنجع إسو على مساحة 20.3 ألف متر مربع ، بعدها إلغاء المزايدة التى تمت فى ديسمبر الماضى، لعدم وصول أسعار مقابل الانتفاع بالمتر إلى القيمة المالية المحددة من الهيئة.

وقال مصدر مطلع، إنه تقرر إعادة النظر فى بعض البنود، ومنها دراسة زيادة مدة حق الانتفاع والإدارة بالمنطقة من 3 سنوات إلى 5 سنوات، لافتاً إلى أن المشروع سيخصص لتخزين الحاويات والبضائع العامة.

وأكد إلغاء المزايدة رغم تقدم عدد كبير من الشركات، نظراً لأن المقابل المادى للاستغلال لم يرق إلى المبلغ المستهدف جمعه، لاسيما وأن المشروع يعد أول منطقة لوجستية تم طرحها خلال العام الجارى بميناء الإسكندرية.

هيئة ميناء الإسكندرية تكلفت من ميزانيتها مليار جنيه، لتعويض 554 أسرة فى منطقة نجع “أسو” والألمونيوم، ونقلهم إلى منطقة “بشاير الخير 3”.

وتستعد هيئة الميناء لطرح استغلال وإدارة مبنى التوريدات، بالمنطقة الجمركية على الكائنات العاملة بالمنيا، بمساحة 1200 متر مربع، عبارة عن دورين كل منهم بواقع 600 متر مربع.