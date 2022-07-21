هيئة ميناء الإسكندرية تخطر شركات الملاحة بطرح ساحات لتخزين البضائع

أخطرت هيئة ميناء الإسكندرية السوق الملاحية بطرح عدد من الساحات والمشروعات المخصصة لتخزين البضائع المختلفة.

وحسب منشور صادر عن هيئة ميناء الإسكندرية “اطلعت عليه المال” فإن تلك المشروعات تشمل طرح مزايدة بين كافة شركات الشحن والتفريغ والملاحة، لاستغلال ساحتين من 1 – 2 بمساحة تصل إلى 10 آلآف متر مربع للقطعة الأولى، والتي تقل بالمنطقة الخامسة بميناء الإسكندرية.

فيما أكدت هيئة الميناء أن الساحة الثانية من رقم 2 – 2 مساحة والتي تقع في المنطقة الخامسة أيضا على مساحة تصل الى 10 آلآف متر مربع أيضا .

وأكدت هيئة الميناء عبر منشورها أن الساحتين من المقرر أن تكونا مخصصتا في نشاط تخزين وتداول الحاويات والبضائع العامة والأخشاب لمدة استغلال.

وحسب مصادر بهيئة الميناء فمن المقرر أن يتم انتفاعها لمدة تصل إلى قرابة 5 سنوات، بالإضافة إلى 6 أشهر للتجهيز، بحيث يتم استغلالها بواقع 50% من الفئة الشاملة الراسي بها المزاد.

وأكد أنه تحدد جلسة الاستفسارات للمزايدة أول أغسطس المقبل، على أن تكون المزايدة يوم 15 من نفس الشهر.

كما طرحت هيئة ميناء الإسكندرية حق استغلال مساحة 5000 م2 بالمنطقة الخامسة بميناء الإسكندرية بغرض إنشاء محطة وقود لتموين وخدمة السيارات والمعدات داخل ميناء الاسكندرية لمدة استغلال تصل الى 10 سنوات ، بالإضافة إلى 6 أشهر للتجهيز يتم التحاسب خلالها التحاسب خلالها بواقع 50% من الفئة الشاملة الراسي بها المزاد.

ومن المقرر أن تعقد جلسة الاستفسارات يوم 3 أغسطس المقبل، على ان تكون جلسة الاستفسارات يوم 22 أغسطس المقبل أيضا.

كما أنه من بين المشروعات التي تم طرحها بالمنشور كان حق استغلال ساحة نجع الألومنيوم بمساحة 29 ألف متر مربع التابعة للهيئة العامة لميناء الإسكندرية (خارج الدائرة الجمركية) لتخزين وتداول كافة أنواع البضائع والحاويات.

ومن المقرر أن يتم الانتفاع بالمشروع لمدة استغلال تصل الى قرابة 10 سنوات، بالإضافة الى عام للتجهيز بدون مقابل .

ومن المقرر أن يتم عقد جلسة الاستفسارات يوم الإثنين الموافق 8/8/2022، وجلسة المزايدة يوم الأربعاء الموافق 24/8/2022، وذلك بتأمين دخول المزاد 250 ألف جنيه.

وخلال أبريل الماضي قررت هيئة ميناء الإسكندرية، الغاء المزايدة التي عقدتها لاستغلال منطقة نجع الألومنيوم .

وأشارت مصادر إلى أن إلغاء المزايدة جاء نتيجة تدنى الأسعار بشكل كبير، مقارنة بالتسعير المحدد من جانب الهيئة رغم كثافة المتنافسين من الشركات والأشخاص الاعتبارية على اقتناص المشروع.

وكانت تلك المزايدة الثانية التى تم إلغاؤها خلال العام الحالي، إذ تم إلغاء مزايدة المنطقة اللوجستية بنجع اسو على مساحة 20.3 ألف متر مربع ديسمبر الماضى، لعدم وصول أسعار مقابل الانتفاع بالمتر إلى القيمة المالية المحددة من الهيئة.

وأوضحت المصادر، أنه جارٍ إعادة النظر فى بعض البنود الخاصة بالمنطقتين، إذ كان قد تم طرح مشروع نجع إسو بفترة حق انتفاع وصلت إلى 3 سنوات فقط، بينما تم طرحت نجع الألومنيوم لمدة حق انتفاع تصل الى 10 سنوات.

ومن المعروف أن هيئة ميناء الإسكندرية تكلفت من ميزانيتها مليار جنيه، لتعويض 554 أسرة فى منطقة نجع «اسو» و«الألمونيوم»، ونقلهم إلى منطقة بشاير الخير 3.

ويقع المشروعان خارج الدائرة الجمركية، وتتميز بقربها من الطريق الرئيسى سواء داخل أو خارج الميناء، فضلًا عن أنها تقع على ترعة النوبارية بالقرب من الطريق الدولى الساحلى.