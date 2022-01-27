هيئة ميناء الإسكندرية تتعاقد خلال أيام مع مُشغل لمحطة الركاب البحرية لمدة 15 عاما

تتعاقد هيئة ميناء الإسكندرية خلال أيام مع الشركة الدولية للمقاولات والتوريدات العامة، على تشغيل محطة الركاب البحرية، المخصصة لخدمة السفن السياحية، والتي طرحتها هيئة الميناء خلال فبراير الماضي، وكان من المفترض أن يتم ترسيتها خلال مارس من العام الماضي.

وحسب مصدر مسئول بهيئة ميناء الإسكندرية، فقد حصلت الهيئة أمس على موافقة مجلس الوزراء بالتعاقد مع الشركة ليتم استغلال المشروع لمدة 15 عاما، وذلك بعد أم تم طرح المشروع لأكثر من 5 مرات خلال السنوات الأخيرة .

واشترطت ميناء الإسكندرية، لمن يتقدم للمشروع أن تكون شركة ذات كفاءة فنية وملاءة مالية وخبرة متميزة فى ادارة الاستثمارات والمشاريع التجارية والخدمية، خاصة المنشآت السياحية، والمطاعم والفنادق والمنتجعات السياحية، والمراكز التجارية حتى تتمكن من إدارة وتشغيل وتجهيز المركز التجارى بالمحطة.

وأضاف المصدر أن هيئة الميناء قامت بتعديل بعض شروط المشروع، والتي منها أعمال الصيانة السنوية، لتكون على عاتق هيئة الميناء، بالإضافة إلى بعض البنود التي لا تزال محل تفاوض بين الطرفين، ومن المقرر إنهائها خلال فبراير المقبل.

وقدمت الشركة الدولية للتوريدات دراسة جدوى بشكل يضمن الفائدة من المشروع، متضمنة لكل المخاطر، كما اشترطت هيئة الميناء عدم مطالبة الهيئة بالتعويض، كما لن يُعوض عن تخطى الوقت أو التكلفة المحددة الخاصة بتجهيز المشروع، كما لن تقبل هيئة الميناء من الفائز أى طلب لتخفيض مقابل الانتفاع أو لمد فترة التجهيز والتأهيل أو فترة الانتفاع لهذا الغرض.

كما ألزمت كراسة الشروط الفائز بالحصول على كافة الموافقات والتصاريح والتراخيص على اختلاف أنواعها من السلطات والجهات المعنية واللازمة لتنفيذ المشروع دون أدنى مسئولية أو التزام على عاتق الميناء فى ذلك، وفى حالة تأخره فى هذا الشأن لأسباب خارجة عن ارادته يجوز للهيئة وفق تقديرها منحه مدة اضافية يتم تحديدها بمعرفتها وفى حالة عدم حصوله عليها لأى سبب لا يحق له الرجوع على الهيئة بأية مطالبات أو تعويضات.

وتم منح الشركة الدولية للمقاولات، فترة أقصاها 12 شهرا لغرض تجهيز وتأهيل المشروع والتسويق له واستصدار الموافقات والتراخيص اللازمة للتشغيل والتى تبدأ بعد توقيع العقد أو استلام المركز أيهما لاحق.

كما تتم المحاسبة خلال فترة التجهيز والتأهيل بواقع 50% من مقابل الانتفاع الراسى به المزاد طبقا للعرض المالى المقدم من العطاء الفائز والمقبول من الهيئة.

واشترطت هيئة الميناء تقديم خطة استغلال أماكن المركز التجارى كمركز ترفيهى لخدمة ركاب المحطة البحرية، ومجتمع الميناء ومدينة الإسكندرية، وكذا خطة تشغيلية لصيانة معدات وتجهيزات المركز التجارى والأصول الأخرى، بالأضافة إلى خطة استثمار تبين عدد وأنواع المعدات/ التجهيزات الرئيسية، وإجمالى الإستثمار السنوى خلال فترة الانتفاع، كما يتعين تبين ما إذا كان الاستثمار استثمارا فى معدات جديدة أو احلال للمعدات والتجهيزات الموجودة.

كما يتم تقديم الحد الأدنى لنسب الاستغلال للطاقات المتاحة بالمركز التجارى لمحطة الركاب السياحية، وكذا عدد وفئات الموظفين الذين سيتم استخدامهم، وتفاصيل خبرة وقدرة مقدم العطاء فى مجال دعم وتنمية الموارد البشرية.

كما انه وفقا لكراسة الشروط فمن المقرر أن يتم سداد الاقساط السنوية على 4 أقساط متساوية مقدما، وتزيد تلك الأقساط بنسبة 7% سنويا تراكميا ابتداء من السنة الثانية، كما يُستخدم سعر صرف البنك المركزى لترجمة قيمة المدفوعات بالدولار مع عدم أخذ التضخم فى الاعتبار.

وتقع محطة الركاب البحرية على مساحة تصل إلى 8725 مترا مربعا ومقسمة إلى صالات و107 محلات، وكانت الهيئة طرحتها فى عام 2014 ، وتنافست عليه شركتا المصرية للمشروعات السياحية «أستيا» التابعة لرجل الأعمال حسين صبور، وقصر السلام للاستثمار العقارى والسياحى بالإسكندرية، وكانت تطلب هيئة الميناء وقتها قيمة مالية تصل إلى 130 مليون جنيه طوال فترة التشغيل 15 عاما .

وتقع المحطة داخل ميناء الإسكندرية وتضم محال ومطاعم وكافتيريات، ومساحات استثمارية تبلغ حوالى 6370 مترًا مربعًا، ومساحات مفتوحة 2400 متر مربع.

وقال إن المشروع يستهدف خدمة نحو 14 ألف سائح بميناء الإسكندرية سنويا، والذى تم تنفيذه منذ حوالى 6 سنوات، إلا أنه متوقف حتى الآن، مشيرا إلى أن شركته سوف تستعين بإحدى الشركات الألمانية الرائدة فى هذا المجال فور فوزها بالمشروع.

ويقع المركز داخل ميناء الإسكندرية فى الجهة الشرقية للميناء الغربى لميناء الإسكندرية، وتبلغ مساحة الوحدات والمحال والمطاعم والكافتيريات حوالى 5 آلاف متر مربع مقسمة لوحدات مختلفة، والمركز مقام على مساحة 8770 مترًا منها مساحة استثمارية حوالى 6370 مترًا ومساحات مفتوحة 2400 متر، ويتضمن نحو 107 محال و5 مطاعم و3 كافتيريات .