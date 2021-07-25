الإسكندرية

هيئة ميناء الإسكندرية تؤكد كفاءة التداول والملاحة والمحافظة على المعايير البيئية القياسية

استمرت العملية التشغيلية لحركتي وصول ومغادرة السفن بانتظام
السيد فؤاد 2:25 م, الأحد, 25 يوليو 21 2:25 م, الأحد, 25 يوليو 21

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حرصت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية برئاسة الربان طارق شاهين رئيس مجلس الإدارة على استمرارية العمل بكفاءة وانتظام على مدار الساعة طوال أيام أجازة عيد الأضحى المبارك دون توقف، حيث استمرت العملية التشغيلية لحركتي وصول ومغادرة السفن بانتظام إذ بلغت أعداد السفن التي تراكت على أرصفة الميناء والتي إنهت أعمالها وغادرت الميناء 162 سفينة ما بين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة وحبوب.

كما شهدت حركة تداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية نشاطاً ملحوظاً؛ حيث بلغ إجمالي البضائع المتداولة صادر ووارد بمينائي الإسكندرية والدخيلة 900 ألف طن تقريبا وبلغت أعداد الحاويات المتداولة صادر ووارد 8327 حاوية مكافئة.

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وأكد الربان طارق شاهين رئيس مجلس الإدارة مداومة العمل بالميناء والحرص على كفاءة حركتي التداول والملاحة والمحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي، في إطار إدراك الهيئة لدورها القومي باعتبارها أكبر موانئ الجمهورية ومنفذ استراتيجي لأكثر من 65% من حجم تجارة مصر الخارجية.

يُذكر أن ميناء الإسكندرية البحري يعد أهم موانئ مصر من حيث حجم التجارة، ومن خلاله يتم تداول نحو 60% من التجارة الخارجية.

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ويسمى «الميناء الغربي»؛ لتمييزه عن الميناء الشرقي الضحل، فالميناء الغربي يستقبل حركة الملاحة من سفن شحن وسفن ركاب.

يقسم الميناء جغرافيًّا إلى 9 مناطق، ست مناطق منها في ميناء الإسكندرية المعروفة بالميناء الشرقي، وثلاث مناطق في ميناء الدخيلة، كما يستخدم الميناء في الشحن التجاري فهو أيضًا يستقبل السفن السياحية وبواخر الركاب. 

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بقلم السيد فؤاد

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