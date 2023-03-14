هيئة موانئ البحر الأحمر تغلق ثلاثة تابعة لسوء الأحوال الجوية

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر صباح اليوم إغلاق ثلاثة موانئ تابعة لها وهى الغردقة ونويبع وشرم نظرا لسوء الأحوال الجومائية.

وأوضح بيان صادر من الهيئة أن شدة الرياح بميناء الغردقة تتراوح ما بين 25-30 عقدة شمالية غربية وارتفاع الأمواج ما بين 3-4 أمتار وحالة البحر مضطربة جدا وتم إيقاف حركة الملاحة البحرية وكافة الأنشطة البحرية وذلك على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

ويقوم مديرو الموانئ بالمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.

وأكد البيان أنه تم اتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للأحوال المناخية والجومائية لسلامة الملاحة البحرية وحفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

كما أغلق ميناء شرم الشيخ البحرى بمحافظة جنوب سيناء في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا لسوء الأحوال الجومائية حيث وصلت شدة الرياح إلى 26 عقدة غربية وارتفاع الأمواج ما بين 3-4 متر وحالة البحر مضطربة جدا وتم إيقاف حركة الملاحة البحرية وكافة الأنشطة البحرية وذلك على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

وأصدر اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر تعليمات صارمة لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية وتفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.