هيئة متحف الحضارة تستعرض مستجدات أعمال تجهيز قاعة العرض المؤقت تمهيدًا لافتتاحها

عُقد، مساء اليوم الاثنين، اجتماع لمجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، و ذلك بمقر المتحف بالفسطاط. وقام وزير السياحة والآثار، في بداية الاجتماع، بتكريم ايناس جعفر نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف للشئون الأثرية لبلوغها السن القانونية، وتقديم الشكر لها على ما بذلته من جهد طوال فترة عملها بالمتحف، متمنيًا لها دوام التوفيق والصحة.

وخلال الاجتما، استعرض الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، عددًا من الموضوعات، منها مستجدات أعمال تجهيز قاعة العرض المؤقت تمهيدًا لافتتاحها الوشيك بعد تطويرها، وتطور نمو أعداد الزائرين منذ افتتاح المتحف في شهر أبريل الماضي وحتى الآن والتي حققت ارتفاعًا ملحوظًا.

وأكد أن الحركة في ازدياد، بالإضافة إلى استعراض الأنشطة الثقافية والفنية المختلفة والتي نظمها المتحف خلال الفترة الماضية.