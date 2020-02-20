هيئة قناة السويس : شحن البترول يتصدر حركة التجارة العابرة خلال يناير الماضي

كشفت إحصائيات هيئة قناة السويس عن تصدر نقل البترول ومشتقاته، لحركة العبور بالقناة خلال شهر يناير الماضي، إذ عبرت 464 ناقلة بحمولات بلغت 23.7 مليون طن بزيادة قدرت بـ 18% مقارنة بشهر يناير2019.

وذكرت الإحصائيات علي الموقع الرسمي للهيئة أن ناقلات البترول تمثل 29.2% من إجمالي أعداد السفن العابرة بقناة السويس خلال يناير الماضي.

وأكدت هيئة قناة السويس، في بيان سابق، أن حركة التجارة العابرة بقناة السويس خلال يناير الماضي شهدت 1645سفينة بزيادة بلغت 8.5% مقارنة بنفس الشهر العام الماضي ، والتي سجلت عبور 1516 سفينة .

وتابعت أن الحمولات خلال يناير الماضي سجلت 105.7 مليون طن بزيادة بلغت 9.9% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي والذي حقق96.2مليون طن .

وفي السياق نفسه، أوضحت إحصائيات الملاحة أن المتوسط اليومي لعبور السفن وصل إلي 53.1 سفينة خلال يناير الماضي مقابل 48.9 سفينة في يناير العام الماضي صاحبه ارتفاع في المتوسط اليومي للحمولات العابرة إلي3.4 مليون طن في يناير 2020 بدلا من 3.1% في يناير2019.

وقالت الإحصائيات أن سفن البضائع الصب جاءت بعد ناقلات البترول في قيادة الزيادة في حركة العبور والتي سجلت عبور 394 سفينة بحمولات بلغت 15.6 مليون طن بزيادة 37.1%.

وأفادت بأن سفن الغاز الطبيعي سجلت ارتفاعا بلغت نسبته 22.2% حيث عبرت 57 ناقلة بحمولات بلغت 6.1مليون طن بينما سجلت البضائع العامة أعداد بلغت 141سفينة بحمولات بلغت 1.4 مليون طن بزيادة 10.7%

وعن سفن الحاويات أكدت الإحصائيات أنها شهدت تراجعا في أعدادها المارة بقناة السويس خلال يناير الماضي حيث عبرت 437 سفينة بنسبة4.6% تراجع عن يناير 2019 والذي سجل عبور 458سفينة

وأوضحت الإحصائيات أنه رغم ذلك التراجع في الإعداد فإن الحمولات شهدت زيادة طفيفة وقدرت بـ53.2 مليون طن مقارنة بحمولات قدرت بـ52.8 مليون طن في يناير 2019.

واستكملت الإحصائيات أن حاملات الجرارات “الرورو ” شهدت عبور 21 سفينة بحمولات بلغت666 ألف طن بينما سجلت حاملات السيارات عبور 64 سفينة بنسبة تراجع بلغت 8.6% مقارنة مع يناير 2019 والذي سجل عبور 70 سفينة، بالإضافة إلي تراجع سفن الركاب بنسبة 45.5% حيث عبرت 6سفن فقط في يناير الماضي مقابل عبور 11 سفينة في يناير العام الماضي .