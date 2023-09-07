هيئة قناة السويس توقع على اتفاقية مع شركة لإنتاج الإطارات محليًا الأسبوع المقبل

قال وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إنه من المقرر أن توقع الهيئة خلال الأسبوع القادم اتفاقية مع إحدى الشركات لإنتاج الإطارات محليًا.

وأضاف أن المنطقة الاقتصادية تحتوي على 10 مناطق مختلفة بين 10 موانئ تلعب دورًا مهمًا وتساهم في التنمية الاقتصادية لمصر، مشيرًا إلى أن المنطقة على وشك أن تكون مركزًا لوجيستيًا، وتابع أن البنك الدولي أعلن في وقت سابق أن ميناء شرق بورسعيد يحتل المرتبة الـ10 على مستوى العالم، والثانية في قارة إفريقيا.

وقال إن هناك مصانع تعمل بالمنطقة الاقتصادية لإنتاج الأدوية محليا وستدعمها الهيئة، وتابع إنها نفذت العديد من المشروعات بعد قمة Cop 27 للمناخ.

جاءت تصريحات “جمال الدين” خلال الندوة التي نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية مساء الخميس بعنوان :”من الخليج إلى البحر المتوسط: مدى ظهور تحالفات أو تكتلات جديدة من أجل الطاقة والمناخ“.

كان ، شهد أواخر يونيو الماضي، توقيع عقد توسعات مشروع فليكس الهندية بين المهندس عمرو البطريق الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للمناطق الصناعة و”أشوك كومار تشاتورفيدي” رئيس مجلس إدارة شركة فليكس أسيبتو الهندية من أجل توسعات للشركة على مساحة 125 ألف متر مربع، باستثمارات تبلغ 120 مليون دولار وتوفير 250 فرصة عمل مباشرة و500 فرصة عمل غير مباشرة.

وقال “جمال الدين” في تصريحات صحفية سابقة، إن حجم الاستثمارات الصينية داخل المنطقة الاقتصادية يصل حالياً إلى 1.7 مليار دولار من خلال أكثر من 130 شركة ،مشيرا إلى أن الهيئة تسعى لتوطين عدة صناعات وزيادة هذه الاستثمارات خلال الفترة القادمة.