هيئة قناة السويس توضح حقيقة تراجع الإيرادات 20% واتخاذ السفن طرق بديلة

وشددت على أن مسار القناة سوف يظل المسار الأقصر والأكثر أمناً للربط بين الشرق والغرب

رصدت الحكومة ما تردد في بعض وسائل الإعلام المحلية والأجنبية وصفحات تواصل اجتماعي من أنباء بشأن تراجع إيرادات قناة السويس 20% بالتزامن مع اتخاذ السفن مسارات بديلة.

وفي تقريرها لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات ، ذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه قام بالتواصل مع هيئة قناة السويس ، ونفت تلك الأنباء.

وأكدوا هيئة قناة السويس أنه لا صحة لتراجع إيرادات قناة السويس 20% بالتزامن مع اتخاذ السفن مسارات بديلة.

وأكدت على ارتفاع إيرادات القناة لتصل إلى 467.8 مليون دولار خلال أغسطس 2020، مقابل 440.1 مليون دولار خلال شهر يوليو2020، بزيادة بلغت 27.7 مليون دولار، وشددت على أن مسار القناة سوف يظل المسار الأقصر والأكثر أمناً للربط بين الشرق والغرب.

وذكرت الهيئة في السياق ذاته، أن حركة الملاحة في قناة السويس ارتفعت بنسبة 4.7%، لتصل إلى 9545 سفينة خلال النصف الأول من 2020، مقابل 9114 سفينة خلال نفس الفترة من عام 2019 ، وإيراداتقناة وصلت إلى 5.7 مليار دولار عام 2019/2020.

فضلاً عن نجاح السياسات التسويقية والتسعيرية المرنة، في تقليل التأثير السلبي للأزمة، رغم تراجع مؤشرات حركة التجارة العالمية، ولعب الحوافز والتخفيضات الممنوحة، دوراً بارزاً في تحقيق طفرة بمعدلات عبور سفن الصب الجاف وناقلات البترول وسفن الغاز الطبيعي المسال خلال النصف الأول من 2020.

حيث زاد عبور سفن الصب الجاف 36.2%، وزاد عبور ناقلات الغاز الطبيعي 10.1%، فضلاً عن الزيادة في عبور ناقلات البترول بنسبة 9.6%، وشهدت القناة أيضاً أرقاماً قياسية، بعد عبور السفينة “HMM ALGECIRAS” أكبر سفينة حاويات بالعالم بسعة 23964 حاوية مكافئة، وذلك في 25 مايو 2020.

ومن خلال تقرير الحكومة لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات ، ناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء و هيئة قناة السويس جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي لتحري الدقة فيما يتم نشره.

وناشدوهم عدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر، التي تسعى للتأثير على حركة الملاحة التي تشهد ارتفاعاً مستمراً في الفترة الأخيرة.

وطلبا في حال وجود أي استفسارات بهذا الشأن الرجوع للموقع الرسمي لهيئة قناة السويس (www.suezcanal.gov.eg).