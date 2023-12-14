هيئة قناة السويس تمنح حاملات السيارات العاملة بين الساحلي الشرقي الأمريكي وآسيا تخفيضات جديدة

قررت هيئة قناة السويس منح سفن “حاملات السيارات” (المحملة/الفارغة) التي تعمل مباشرة في الاتجاهين بين موانئ “الساحل الشرقي للأمريكتين والخليج الأمريكي” من جهة وموانئ “الشرق الأقصى وجنوب شرق آسيا (بداية من ميناء Port Klang وما شرقه)” من جهة أخرى .

وتشمل منح 40٪ تخفيضا من الرسوم العادية لحاملات السيارات العاملة بين بدءا من ميناء نورفولك وما شماله من جهة وموانئ (Port Klang وما شرقه) من جهة أخرى .و55٪ تخفيضا أخري لسفن العاملة ببين الموانئ جنوب ميناء نورفولك من جهة وموانئ (Port Klang وما شرقه)

كانت قد نشرت ” المال” تقريرا خلال فبراير الماضي، أكدت فيه أن قناة السويس تشهد انتعاشة قوية في عبور سفن حاملات السيارات

، محققة إيرادات بلغت 343.8 مليون دولار خلال عام 2022 ، بزيادة 20% ، مقارنة بعام 2021 والذي حقق 285.9 مليون دولار. بمقدار زيادة يصل إلي 57.8 مليون دولار.

وكشفت إحصائيات قناة السويس أن سفن حاملات السيارات سجلت عبور 1029 سفينة، بزيادة تصل إلى 14.4% مقارنة بعام 2021 الذي سجل 899 سفينة ، أي بزيادة 130 سفينة حاملة للسيارات.

وتمثل حاملات السيارات نحو 4.5% من إجمالي إيرادات القناة خلال عام 2022.

كما سجلت حمولاتها 63.5 مليون طن ، خلال عام 2022، بزيادة 7.6% مقارنة بعام 2021 والذي سجل حمولات بلغت 56 ملايين طن.

وفي السياق ذاته، أكد الفريق أسامة ربيع ، رئيس هيئة قناة السويس ، في تصريحات سابقة، أن حاملات السيارات خلال يناير 2023 ، ارتفعت بنسبة 16.3% مقارنة بمعدلات عبورها خلال شهر يناير من العام الماضي، ما يعكس نجاح السياسات التسويقية والتسعيرية للهيئة في كسب ثقة المجتمع الملاحي، وجذب خطوط ملاحية جديدة، والتعامل بمرونة مع المتغيرات الحادثة في صناعة النقل البحري، لافتا في هذا الصدد إلى استمرار البناء على هذا الإنجاز من خلال العمل على تنفيذ مشروع تطوير القطاع الجنوبي الذي سيتيح زيادة عامل الأمان الملاحي في ذلك القطاع بنسبة 28%.

ووفقا لتقرير كلاركسون للأبحاث فإن صادرات الصين من السيارات تجاوزت مليوني سيارة لأول مرة في عام 2021 واستمرت في تجاوز 3 ملايين وحدة في عام 2022 ، بزيادة 54.4%.