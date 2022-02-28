نقل وملاحة

هيئة قناة السويس تقر رسوما تتراوح بين 7 إلى 47% لطوابق «الحاويات» المتجهة شمالا

اعـتبـاراً من الأول من مارس المقبل
نادية سلام 2:22 ص, الأثنين, 28 فبراير 22 2:22 ص, الأثنين, 28 فبراير 22

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عدلت هيئة  قناة السويس الرسوم الإضافية مقابل طوابق الحاويات فوق السطح العلوي لسفن الحاويات العابرة لقناة السويس المتجهة شمالا  بزيادة تتراوح من 7 الي 47%.

وتزاد النسبة بواقع 2% عن كل طابق حاويات زيادة عن الطابق الحادي عشر من رسوم العبور العادية.

الرسوم الاضافية للطوايق سفن الحايات المتجهة شمالا

كما قررت هيئة قناة السويس استمرار الرسوم الإضافية مقابل طوابق الحاويات فوق السطح العلوي لسفن الحاويات العابرة لقناة السويس والمتجهة جنوبا  ، والتي تتراوح ما بين 2 إلى 29% بدءا من الطابق الأول حتي الحادي عشر

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  علي أن تزيد عن نسبه الرسوم بواقع 2% عن كل طابق حاويات زيادة الطابق الـ11

 وأوضحت هيئة قناة السويس أن العمل بتلك الزيادات اعـتبـاراً من الأول من مارس المقبل

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بقلم نادية سلام

محررة صحفية بجريدة المال ،قسم النقل والاستثمار ، حاصلة علي ماجيستير النقل الدولي واللوجيستيات بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

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