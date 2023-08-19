هيئة قناة السويس تعدل منظومة عبور اليخوت الأقل من 300 طن

كشفت هيئة قناة السويس عن تعديل منظومة عبور اليخوت ذات الحمولة أقل من 300 طن -العائمات الصغيرة.

وأكدت إدارة التحركات بهيئة قناة السويس في منشور ملاحي أنه فى حالة طلب الوحدة العائمة الصغيرة أقل من 300 طن الاستثناء من المبيت بمرسى اليخوت بالإسماعيلية ومواصله الإبحار مباشراً دون توقف كما هو متبع سيتم احتساب مبلغ بقيمة 5000 دولار .

وأضافت أن إحتساب تلك القيمة دون النظر إلي الحمولة بدلاً من التعريفة المعتادة والتي تعتمد علي تحديد الرسوم من خلال معادلة محددة وهي حاصل ضرب SDR(5 ) × الطن الواحد من الحموله × سعرSDR اليومي.

واشترطت هيئة قناة السويس أن لا تقل سرعة إبحار اليخت عن 7 عقدة، علي أن يبدأ تطبيق تلك التعديلات اعتبارا من منتصف سبتمبر المقبل.

يذكر أن قناة السويس تتعامل بنظام “حقوق السحب الخاصة ،((SDR ،والتي ترتكز على سلة عملات دولية ، وتقبل قناة السويس 10 عملات في دفع رسومها وهم الدولار الأمريكي ،الجنيه الإسترليني، اليورو، الين الياباني، الدولار الكندي، الكرون السويدي، الكرون الدانماركي، الكرون النرويجي، الفرنك السويسري، اليوان الصيني، تم تطبيق ذلك النظام بعد أفتتاح القناة في عام 1975، مستهدفا حماية عائدات القناة من تقلبات العملات خاصة الدولار .

وتعد “SDR” أصل احتياطي دولي مدر للفائدة أنشاؤه صندوق النقد الدولي عام 1969.

وشهدت قناة السويس زيادة بلغت 64 % في أعداد اليخوت العابرة للقناة خلال النصف الأول من عام 2023 حيث تستهدف قناة السويس تطوير الخدمات المقدمة لليخوت خاصة خدمات “الرسو ” في المراين التابعة لها وعدم الاقتصار على خدمات عبور القناة فقط.

وفي السياق نفسه تشارك هيئة قناة السويس في معرض موناكو لليخوت في دورته الـ32، والذي ينعقد خلال الفترة من 27 – 30 سبتمبر المقبل بميناء هرقل بموناكو، في إطار خطة الهيئة للتحول إلى مركز دولي لسياحة اليخوت بمنطقة الشرق الأوسط.

وتعكف قناة السويس على تنفيذ خطة تطوير شاملة لعدد 3 مراين دولية بمنطقة القناة، حيث تستهدف زيادة طاقتها الاستيعابية، وتنمية أبعاد كل مارينا على حدة وتعميق الغاطس، علاوةً على رفع كفاءة البنية التحتية لهذه المراني، وفقاً للمعايير العالمية واشتراطات الجودة لتتمكن من استيعاب كافة أنواع اليخوت وتقديم خدمات متميزة.

وتنقسم خطة التطوير إلى مرحلتين، تبدأ المرحلة الأولى بتطوير مارينا دولي في الاسماعيلية بطاقة استيعابية تتخطى 100 يخت وغاطس يصل إلى 7 أمتار، يعقبها مرحلة ثانية بتدشين مارينا دولي في كل من بورسعيد وبورتوفيق.