هيئة قناة السويس تضم رعاية متضرري «كورونا» إلى مبادرة «قوافل الخير»

تكفلت هيئة قناة السويس باحتياجات عزبة أبو ربيع في محافظة الإسماعيلية، بعد فرض وزارة الصحة فترة العزل الصحي، على القرية ضمن تدابير مواجهة انتشار فيروس كورونا، وذلك فى إطار مبادرة قوافل الخير التى أطلقها الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة.

ويأتي ذلك في إطار المسئولية المجتمعية لهيئة قناة السويس.

قناة السويس ترعى عزبة أبو ربيع في فترة عزل «كورونا»

وأعلنت هيئة قناة السويس عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك ،استمرار عمل قوافل الخير بمدن القناة الثلاث لتوزيع الاحتياجات و المستلزمات الغذائية على الأسر الأكثر احتياجا وعدد من الجمعيات الخيرية ودور الأيتام والمتضررين من فيروس كورونا .



كما يمتد عمل قوافل الخير لتغطية احتياجات ٣٥٠ أسرة من الأسر الأكثر احتياجا وعدد من الجمعيات الخيرية ودور الأيتام بمحافطة بورسعيد، بالإضافة إلى ٣٠٠ أسرة من محافظة السويس، وذلك اعتبارا من يوم الجمعة الموافق ٣ إبريل وحتى نهاية شهر رمضان المبارك.