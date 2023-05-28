هيئة قناة السويس تشارك في اجتماعات المنظمة البحرية الدولية الأربعاء

يشارك

في اجتماعات لجنة السلامة البحرية في المنظمة البحرية الدولية “IMO” والتي تنطلق الأربعاء المقبل بمقر المنظمة بلندن، بناء على دعوة كيتاك ليم الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية .

تأتي المشاركة استكمالا لجولات رئيس الهيئة الخارجية لتعزيز مشاركة قناة السويس في الفعاليات البحرية الدولية، والتي تضمنت مشاركة وفد قناة السويس خلال الأسبوع الماضي بالنسخة الثالثة لمنتدى قطر الاقتصادي، والتي شهدت عقد عدة لقاءات على هامشها حيث بحث رئيس الهيئة سبل التعاون المشترك مع وفد من كبار المستثمرين ورجال الأعمال القطريين.

ومن المقرر أن تقام على هامش الجلسة العامة للجنة السلامة البحرية عدة لقاءات واجتماعات ثنائية تجمع الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة برئيس المنظمة البحرية الدولية ومجموعة من الفاعلين في المجتمع الملاحي.